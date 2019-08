Summary: Nižší pokuta pro J&J, nový World of Warcraft a tabáková re-fúze

Dnešní den byl až překvapivě bohatý na zajímavé korporátní zprávy, především z druhé strany Atlantiku. Ty nejzajímavější v následujícím textu komentuje analytik Patria Finance Ján hladký.

Johnson & Johnson

Farmaceutický gigant, který je zapleten do opiátové krize v USA, musí dle nařízení soudu zaplatit státu Oklahoma odškodné ve výši 572 mil. USD. J&J byl obviněn hlavně z agresivního marketingu, který lékaře nutil k zbytečnému doporučování opiátů na předpis. Takovouto přímou souvislost je však těžko dokázat a asi i proto byl rozsudek tak mírný – trh ostatně předpokládal až 1,5 mld. USD. Připomínáme, že se jedná o soudní proces jen v jednom státě, zatímco další ještě probíhají.

Akcie J&J dnes posilují o 4 %

Activision Blizzard (Investiční tipy)

Herní vývojář dnes spustil dlouho očekávanou verzi své vlajkové lodi World of Warcraft (pod divizí Blizzard). Pod jejím podnázvem Classic se skrývá verze hry, jak ji její fanoušci znali těsně po jejím prvním spuštěním před patnácti lety. Dle prvních zpráv jsou servery úplně přeplněné a o hru je tedy značný zájem. Záleží však, jak dlouho u ní nakonec hráči vydrží, jelikož budou platit Blizzardu měsíční poplatky. Doufejme, že se nejedná jen o krátkodobý nával nostalgie, který rychle vyprchá.

Akcie ATVI posilují o 7 % a jejich cena se po dlouhé době dostává nad padesátidolarovou hladinu odporu.

Philip Morris / Altria

Po 10 letech by mělo dojít k opětovnému spojení těchto dvou tabákových společností. Znovu by se tím vytvořil koncern s globálním přesahem, jelikož Philip Morris má expozici převážně na světové trhy, zatímco Altria výhradně na ten domácí americký. Zároveň by tím došlo ke sdružení dvou úspěšných alternativních tabákových produktů pod jednou vlajkou – Philip Morris se svým nahřívaným iQOS a Altria se svou investicí v e-cigaretách JUUL. Detailů zatím moc neznáme, avšak vlastnický poměr v nové společnosti by měl být 52:48 ve prospěch akcionářů Philip Morris a na stole není momentálně žádná finanční prémie ani pro jednu stranu.

Akcie Philip Morris padají o 10 %, zatímco Altria stoupá o 7 %.