12.h - Evropa čeká na další impuls z obchodní pře a sleduje Itálii a makra, eurodolar v klidu, ropa lehce v plusu, BCPP lehce klesá kvůli MSCI

Evropské akciové trhy dnes dopoledne jen obtížně hledají další směr vývoje. Americký prezident tvrdošíjně trvá na tom, že zástupci obou stran obchodního sporu spolu jednají. Čínská strana to vyvrací, což jen umocňuje celkový zmatek a nejistotu kolem tohoto hlavního tržního motivu. Někteří analytici věští blížící se silný propad, který by mohl přijít během týdne patrně v souvislosti s konce prázdninové okurkové sezóny a svým rozsahem by mohl překonat ten poslední z prosince loňského roku. Další analytici míní, že investoři by měli mít na takový propad připraveny dostatečné prostředky na extrémně zajímavé nákupní příležitosti.Investoři také s obavami sledují politický vývoj v Itálii a slabé evropská makra.Eurodolar nejistý s lehkou tendencí oslabování jednotné evropské měny euru se drží pod 25,8. Ropa dnes dopoledne vcelku klidně a lehce posiluje. Včerejší den byl jistě pro mnoho investorů velmi náročný. BCPP pokračuje v oslabování. Dnes hraje prim zřejmě přecenění indexů MSCI , které proběhne v neprospěch ČEZ , KB, Monety. Výrazněji korigují akcie Avastu, jež klesají pod hranici 110 Kč , v oslabování pokračují akcie