PBOC dále oslabuje juan, ale pomaleji oproti odhadům trhu. Chce tím něco naznačit?

Čínská centrální banka PBOC pro dnešek stanovila střed fixingu pro juan na úrovni 7,0810 za dolar , což je sice nejníže za poslední více jak dekádu, ale zároveň je to méně než trhem očekávaných 7,1055.Podle některých komentářů takový postup naznačuje, že centrální banka chce poněkud snížit tempo oslabování své měny. Ta během posledního roku oslabila vůči dolaru již o cca 4%.Oslabování číské měny je jednou z reakcí čínské strany na stále se vyostřující obchodní spor s USA.Podle některých odhadů by při plné aplikaci avizovaných amerických tarifů na úrovni 25% by hodnota čínské měny mimo hlavní kontinentální trh měla/mohla oslabit směrem k 7,88 za dolar . Pokud by došlo ke zvýšení tarifů až na 30%, pak by se hodnota měla/mohla posunout až k 8,19. Nad hranicí 8 juanů za dolar se vzájemný směnný kurz pohyboval naposledy v roce 2005, kdy byla čínská měna navázána na svůj americký protějšek.Aktuální odhady trhu hovoří o úrovni směnného kurzu kolem 7,2 v následujících 3-6 měsících a 7,1 během následujících 12 měsíců.