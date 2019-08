Odhady: VIG zřejmě zvedla zisk před zdaněním o desetinu

Pojišťovna Vienna Insurance Group (VIG) zveřejní finanční výsledky za druhé čtvrtletí v úterý 27. srpna. Reportovací období bylo relativně bohaté na přírodní katastrofy, což by pojišťovně mohlo pomoci v segmentech pojištění majetku a v úrazovém pojištění. Opačným směrem by naopak mohly působit nízké úrokové sazby, které by mohly tlačit na ziskovost v životním segmentu.

Komplikací by mohla být také srovnávací základna z loňského druhého kvartálu, do které se propsal zisk 14 milionů EUR z prodeje podílu v IMMO AG.

Začátek letošního roku se pro rakouskou pojišťovnu odvíjel velmi příznivě. VIG v něm registrovala nárůst zisku před zdaněním o 8,7 %. Nejnovější čísla by podle Bloombergu ale měla potvrdit, že firma je na cestě k tomu splnit cílový zisk před zdanění pro letošní rok v rozmezí 500 – 520 milionů EUR.

Následující tabulka shrnuje odhad klíčových finančních ukazatelů VIG na základě analytických odhadů shromážděných agenturou Bloomberg.

Akcie společnosti listované kromě Vídně také na pražské burze ztratily v pondělí 0,5 % na 598,50 Kč, celý index PX skončil 0,59 % v záporu.

Zdroje: Bloomberg, VIG