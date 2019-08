Jak mamka a taťka přišli o peníze. Případ turecké liry

Světové trhy zatěžuje eskalace obchodních sporů mezi Čínou a USA. Nástup risk-off módu se v závěru týdne a na začátku toho aktuálního projevil nejen ve ztrátách rizikových aktiv, jako jsou akcie, ale i rizikových měn, kam spadají zejména ty z rozvojových trhů. A jednou ze skupin, která tento propad pocítila nejvíce, byl japonský „taťka a mamka“.

Zaměříme-li se na ranní vývoj devizových trhů, jeden z největší posunů byl pozorován u turecké liry oproti japonskému jenu. Konkrétně se jednalo o bleskový propad liry o zhruba 12 %. Stalo se tak kolem sedmé ráno tokijského času, na kdy spadá doba, kdy japonské firmy likvidují ztrátové pozice (dosažení stop-lossů) retailových klientů obchodujících přes páku. Jak vyplývá z dat Tokyo Financial Exchange, se kterými pracuje agentura Bloomberg, právě u této skupiny byl v minulého týdnu pozorován nárůst long pozic liry vůči jenu, a to až na maxima z poloviny června.

Podobná situace se stala již v lednu, kdy jsme během tzv. witching hour byli svědky bleskového zpevnění japonského jenu v podstatě vůči všem měnám, které Bloomberg sleduje (psali jsme zde).

Podle šetření Bank of Japan je pro japonské retailové spekulanty typická honba za co nejvyšším výnosem. Z toho důvodu mají tendence se zaměřovat právě na riziková aktiva, včetně turecké liry. Ta byla v červenci vůbec nejvíce obchodovanou měnou. Jak ukazují data japonské Financial Futures Association, obchody zaměřené právě na tureckou měnu dosáhly tehdy ze strany japonského retailu hodnoty 13,2 miliardy dolarů. Bohužel, pro velkou většinu z nich šlo o pozice opačného směru, než který podporuje současné risk-off prostředí.

Připomeňme si, co se v závěru minulého týdne vlastně odehrálo. Čína nečekaně oznámila dodatečná cla na americký dovoz. Americký tábor skrze prezidenta Trumpa reagoval ještě téhož dne, a to navýšením celního poplatku na čínský dovoz v hodnotě 250 miliard dolarů z 25 % na 30 % (od. 1. října) a z 15% na 20 % pro cla naplánovaná od 1. září. Vedle toho Trump vyzval americké firmy, aby začaly hledat alternativní podnikání k Číně, včetně přesunu výroby zpět do USA. Nadto pak během víkendu přišla informace z Bílého domu o tom, že Trump ještě litoval, že cla nenavýšil mnohem více.

Jak ale víme, situace kolem americko-čínských tahanic se může měnit ze dne na den. A tak se stalo i dnes. Trump oznámil, že se americkému obchodnímu týmu ozval jeho čínský protějšek s tím, že chce restart vyjednávání. Dle amerického prezidenta se uskutečnily dva telefonní hovory, z nichž údajně jasně vyplývá, že Čína chce dosáhnout obchodní dohody. Z toho důvodu by jednání měla začít již brzy, a jak Trump uvedl, měla by být „velmi vážná“.

Trhy po těchto slovech obrátily. U měn se to projevuje zpevňujícím dolarem, zejména proti japonskému jenu, a vedle toho i obratem u emerging markets, u kterých jsme svědky postupného umazávání části předchozích ztrát.

V současnosti budou trhy zpracovávat několik informací. Poněkud do pozadí se dostaly komentáře guvernéra Fedu Powella, který v pátek promluvil na symposiu v americkém Jackson Hole. Jeho výroky šly v podstatě ruku v ruce s tím, co zaznělo nejen na tiskové konferenci po červnovém zasedání, byť termín „úprava uprostřed cyklu“ nebyl zmíněn, či vyplynuly z Fed Minutes. Stále tedy platí, že americká ekonomika si vede dobře, ovšem její výhled je zatížen významnými riziky. Proto bude Fed nadále sledovat přicházející data a informace, a na základě nich pak reagovat, pokud to bude potřeba.

Mnohem silnější váhu, jak ostatně vidíme z dnešního vývoje, budou mít další komentáře ohledně americko-čínských obchodních sporů. Ty by měly podle nás na vedlejší kolej odsunout například i pokračující italskou krizi, u brexitu se pak držíme více lokálních dopadů na libru, jako tomu ostatně je už dlouho. Z dat se budeme soustředit na německý index Ifo (pondělí) a HDP (úterý). V USA pak na HDP (pátek) a v Evropě na odhad inflace (rovněž pátek).

Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1127 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 97,83 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1035 do 1,1095 EURUSD.*

Koruna se v závěru týdne svezla na vlně nervozity kolem obchodních sporů, která ji posunula směrem k hranici 25,90 za euro. Dnes ráno díky pozitivním komentářům od prezidenta Trumpa nabrala opačný směr.

Na vývoji kurzu se nijak výrazně nepodepsaly dnes zveřejněné indikátory důvěry. Nijak citelnou reakci nevyvolal ani komentář člena bankovní rady ČNB Nidetzkého. Ten v rozhovoru pro Hospodářské noviny uvedl, že očekává oproti prognóze slabší korunu, což se ve výsledku projeví v uvolněnějších měnových podmínkách. Z hlediska sazeb očekává jejich stabilitu během příštího roku.

Z dat bude tento týden hlavní revize HDP za 2Q 2019, která bude reportována v pátek. Hlavní fundamentem kurzu by však měl být celkový sentiment světových trhů s důrazem na obchodní spory.

Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,85 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,72 až 25,82 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 23,20 až 23,38 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.