Denné zhrnutie: Čína zavádza nové clá na dovoz tovarov z USA, Powell zaujal neutrálny postoj

Čína dnes oznámila zavedenie odvetných ciel na dovoz tovarov z USA v objeme 75 miliárd dolárov na úrovni 5-10%. Časť z nich vstúpi do platnosti od 1. septembra a ostatné od 15. decembra. To len zvyšuje napätie medzi USA a Čínou a prehlbuje obchodnú vojnu.

Dnes mal prejav šéf americkej centrálnej banky – Jerrome Powell, ktorý zaujal neutrálny postoj. Powell povedal, že Fed bude podporovať ekonomiku v hospodárskom raste, no ďalšie podrobnosti o vývoji monetárnej politiky (úrokových sadzieb) sme sa nedozvedeli. Pozitívne pre trhy bolo to, že zo svojho prejavu vypustil vyjadrenie o tom, že znižovanie sadzieb je len preventívne, čo môže naznačovať, že Fed pristúpi k výraznejšiemu znižovaniu úrokových sadzieb, ako v minulosti naznačoval. Treba však poznamenať, že trhy počítajú s troma zníženiami úrokových sadzieb o 25 bp. v tomto roku.

V reakcii na tieto správy zaznamenali výnosy na amerických dlhopisoch spolu s americkým dolárom pokles, naopak darilo sa drahým kovom, pričom akciové indexy zaznamenali výrazné straty kvôli obavám z eskalácie napätia medzi USA a Čínou.

Ropa zaznamenala taktiež výrazný pokles, keďže clá sa výrazné týkajú aj dovozu ropy z USA do Číny.

Cena ropy Brent (OIL) sa odrazila od rezistencie na úrovni 60 USD/bbl a pokračuje v poklese. V prípade, ak cena dokáže prekonať úroveň 58 USD/bbl, otvorí sa priestor pre pokles k úrovni 57 USD/bbl. Dôležité pre ďalší vývoj na trhu s ropou bude to, či Saudská Arábia pristúpi k plánovanému zníženiu produkcie ropy z 9,5 mil. bbl. Denne na 7 mil. bbl. V takomto prípade, by bol priestor na pokles cien ropy výrazne eliminovaný a cena by sa mohla odraziť smerom nahor. Zatiaľ však ostáva klesajúci trend v platnosti. Zdroj: xStation5