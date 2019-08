Market Alert: Mohlo by sympózium centrálních bankéřů v Jackson Hole zkazit náladu investorů?

Akciové trhy se v poslední době těší růstu, když obchodníci vyčkávají na stimul ze strany centrálních bank. Neexistuje lepší příležitost, jak proniknout do mysli centrálních bankéřů, než sledovat sympózium v Jackson Hole. V této analýze se budeme věnovat možným výstupům z tohoto sympózia a očekávaným tržním reakcím.

Laťka je pro centrální bankéře nastavena vysoko

Sympózium ve wyomingském Jackson Hole začalo být známější v roce 2011, kdy zde tehdejší guvernér Fedu Ben Bernanke ohlásil druhé kolo kvantitativního uvolňování. Od té doby trhy s napětím očekávají informace, které nastíní budoucí kroky měnové politiky. Letošní setkání snad nemohlo být naplánováno v lepší dobu. Fed snížil v červenci sazby poprvé od krize a světová ekonomika zpomaluje. V nedávné době jsme byli svědky divoké rally na dluhopisech a drahých kovech (zlatě a stříbře), zároveň se akciové trhy nacházejí v blízkosti cyklických maxim - hlavně v USA. Je to také znakem toho, že trhy očekávají masivní uvolňování měnových politik centrálních bank, které by mohlo pomoci opět zlepšit ekonomické podmínky.

Na začátek je třeba zmínit, že ani masivní stimul nezaručí výrazný vzestup globální ekonomiky, zvláště ne v současném stádiu cyklu. Navíc poslední komentáře centrálních bankéřů Fedu a částečně také z ECB nevyzněly ve smyslu potřeby "panického uvolňování". Našly se samozřejmě i výjimky, ale jejich hlas je v menšině. Na jedné straně máme oslabující výrobní sektor, ovšem spotřebitelská poptávka zůstává vysoká (alespoň doposud). Jerome Powell (projev na programu v pátek, 16:00) ani Draghi zatím nepřipustili, že recese ani hlubší zpomalení jsou pravděpodobné. Jestli guvernér Powell zůstane pozorný a bude pokračovat v dosavadní rétorice (že poslední snížení nebylo začátkem cyklu, spíše pojistkou oproti externím faktorům), tak by mohly být trhy po zítřku výrazně zklamány. Pokud se tento předpoklad potvrdí, mohli bychom se dočkat následujících tržních reakcí:

US500

Klíčový americký index se vzpamatoval po lehčí korekci, která byla do určité míry podobná květnovému poklesu. Na rozdíl od začátku června však následující růst zatím nepokračuje. Jestliže bude trh z výstupů ze zasedání zklamán, tak krátkodobá rezistence na 2942 bodech by se mohla stát dlouhodobější rezistencí a medvědi se budou soustředit na support na 2800 bodech, který už byl otestován na počátku měsíce. Zdroj: xStation5



Zlato

Zlato několik měsíců výrazně profitovalo z očekávání uvolněné měnové politiky. Jakékoliv zklamání tak může přinést silnější korekci, protože spekulativní long pozice velkých obchodníků se nacházejí na extrémních úrovních. Dlouhodobý trend vypadá stále dobře. Z krátkodobého pohledu by se však medvědi mohli soustředit na support v okolí 1450 bodů. Zdroj: xStation5