Rozhodnutí o clech na evropská auta se blíží, obchodní válka s EU by byla horší než s Čínou

Spojené státy mají více co ztratit z plného vypuknutí obchodní války s EU, než ze stávajícího konfliktu s Čínou, myslí si experti oslovení CNBC. Přestože se Donald Trump v posledních měsících věnoval čínským clům, pokračoval zároveň také v tvrdé rétorice ve vztahu s Evropskou unií. A rozhodnutí o uvalení cel na jedno z nejdůležitějších průmyslových odvětví starého kontinentu se rychle blíží, o evropských automobilech má prezidentská administrativa rozhodnout v listopadu.

„Na obchodu mezi EU a USA záleží nejvíc. Je to zdaleka největší bilaterální obchodní vztah na světě,“ říká Florian Hense, ekonom společnosti Berenberg. „Když počítáme vývoz a dovoz zboží a služeb, obchod mezi USA a EU překonává vztah USA s Čínou o více než 70 %. V roce 2018 byl export USA více než třikrát větší do EU než do Číny,“ dodal Hense s tím, že Evropa tedy může vůči Washingtonu nasadit účinnou odvetu. Evropská komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová prohlásila, že pokud USA udeří jako první, EU je připravena zavést odvetná cla. Doufá nicméně, že unie se do této situace nedostane. "Pravidla mezinárodního obchodu, která jsme v průběhu let rozvíjeli společně s našimi americkými partnery, nelze porušovat bez reakce z naší strany," řekla v červnu 2018. Od té doby pokaždé, kdy USA hrozí dalšími cly, Brusel vypracoval různé seznamy zboží, aby ukázal, jak může Bílý dům zasáhnout, upozorňuje CNBC.

Pro střet ale není ani pro jednu z ekonomik nejvhodnější chvíle. „Dopady americko-čínských sporů se sice nyní projevují na obecném zdraví globální ekonomiky, nějakou chvíli to ale trvalo a část následků vyrovnávalo poměrně dobré ekonomické klima,“ říká Fredrik Erixon , ředitel think-tanku ECIPE. „To by ale nebyl případ při případném vážném navýšení cel mezi USA a EU. Ekonomiky obou regionů zpomalují a cyklické dopady cel by pravděpodobně byly poměrně tvrdé,“ dodal Erixon.

Erik Johnson, profesor mezinárodní politické ekonomie na John Hopkins University, navíc říká, že vážnější rozpory mezi USA a EU by narušily byznys model velkých nadnárodních, a povětšinou amerických, společností.

„Velká část EU-USA obchodu probíhá v rámci samotných firem spíše než mezi nimi. Když by se tedy zvýšila cla, zvýšily by se koncové ceny pro zákazníky a zkomplikovalo by se sestavování finálních produktů na obou místech, podobně jako v případě sporů Číny s USA, zároveň by se ale narušila profitabilita byznys modelu velkých multinacionálů. Vzhledem k tomu, že mnoho z nich sídlí v Americe, ekonomika USA by dále zpomalila,“ říká Jones.

„Obchodní válka s Evropou by byla pro USA komplikovanější než ta s Čínou, protože by oslabila americké nadnárodní společnosti, zmenšila velikost trhů přístupných americkým firmám a tlačila americké firmy k odprodeji zahraničních aktiv, čímž by si vytvářely další konkurenci. Jinak řečeno, spor by odstranil všechny strukturální výhody, které dřívější americké administrativy vytvořily od konce Druhé světové války,“ uzavřel Jones.

Zdroj: CNBC