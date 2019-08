Nejvyšší soud Bitfinexu nařídil poskytnout požadované dokumenty

21.08.2019 / Crypto Kingdom

Nejvyšší soud v americkém státě New York kryptoměnové burze Bitfinex pravomocně nařídil vydat dokumentaci, kterou požaduje úřad generálního prokurátora.

Měl by případ vyšetřovat New York?

Stále se jedná o pokračování případu z letošního jara, kdy byla burza Bitfinex obviněna z toho, že se pokusila utajit ztrátu asi dvaceti miliard korun. Úřad společnost nadále vyšetřuje a soudce Joel Cohen již zamítl odvolání Bitfinexu.

Stále se jedná o pokračování případu z letošního jara, kdy byla burza Bitfinex obviněna z toho, že se pokusila utajit ztrátu asi dvaceti miliard korun. Úřad společnost nadále vyšetřuje a soudce Joel Cohen již zamítl odvolání Bitfinexu.

Mezi úřadem a burzou tak vypukla doslova právní válka. V Bitfinexu například tvrdí, že k doložení všech požadovaných dokumentů museli najmout už asi šedesát právníků a samotné výdaje se tak vyšplhaly poměrně vysoko.

Právníci inkriminovaných společností Bitfinex a Teether přitom tvrdí, že všechny požadované dokumenty již předložili a nikdy rovněž neobsloužili žádného zákazníka přímo v New Yorku. Podobné tvrzení celý případ přitom docela dost komplikuje. Prakticky libovolný americký zákazník burzy by totiž mohl díky chytrým technologiím docela snadno lhát o své skutečné geografické poloze. Případ se tak z finanční roviny dostává spíše do úrovně legislativy a je na místě otázka, jak moc může jakýkoliv výsledek burzu poškodit.

Podívej se, které kryptoměny byly v první polovině letošního roku nejziskovější.

Je Bitfinex na vině?

Celý problém měl vzniknout díky tomu, že burza údajně smíchala klientské fondy s vlastními prostředky a současně tak využila ke krytí ztráty zjevně nekryté tethery z rezervního fondu v hodnotě 700 milionů dolarů.