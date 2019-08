Vítězství pro Wall Street? Klíčová bankovní regule vzniklá po krizi bude mírnější

Američtí regulátoři zmírnili jedny z nejdůležitějších bankovních pravidel vzniklých v reakci na finanční krizi z roku 2008. Přepsání takzvaného Volckerova pravidla požadoval finanční sektor prakticky už od jeho vzniku a třeba banka Goldman Sachs strávila agresivním lobbováním za jeho zmírnění několik let. Teď jsou úpravy venku, a i když agentura Bloomberg to označuje za vítězství pro Wall Street, zároveň dodává: o zemětřesení nejde.

Změny mají poskytnout bankám jasnější obrázek toho, jaké obchody jsou zakázané. Banky by tak mohly získat větší jistotu, do jakých transakcí se pustit, aniž by měly strach z možného porušení pravidla.

Volckerovo pravidlo, pojmenovaném po svém hlavním proponentovi, bývalém šéfovi Fedu Paulu Volckerovi, vzniklo jako odpověď na obavy, že některá obchodní oddělení v bankách používala firemní rozvahu k financování riskantních obchodů. Banky si ale stěžovaly, že pravidlo je enormně složité a je obtížné se jím řídit, a regulátoři, které pro jeho zjednodušení vybral prezident USA Trump, se pustili do práce.

Jednou z největších změn je to, že pokud se banky pustí do krátkodobých transakcí, nemá již vznikat domnění z možného porušení pravidel. Podle současného pravidla se pozice držené na méně než 60 dní považují za obchodování na vlastní účet (proprietary trading), pokud není dokázáno jinak. Tuto takzvanou “vyvratitelnou domněnku” trhy nenáviděly možná nejvíc. Ve zjednodušených pravidlech, zvaných Volcker 2.0, ji nahrazuje série testů, které mají určit, zda se pozice velkých bank počítají jako takové.

Regulátoři také vnesli větší jasno do činnosti tvůrce trhu. Konkrétně dali bankám jasný limit pro aktiva, která drží v portfoliích pro tvorbu trhu. Mimo to rozvolnili pravidla pro investování do private equity fondů a hedgeových fondů. Pokud budou banky tyto investice uskutečňovat jménem svých klientů, budou mít větší svobodu.

Celkově jde podle Bloombergu o změny spíše okrajové a je otázkou, do jaké míry by mohly podpořit obchodování. Pokud se do věci nevloží Kongres, bude i nadále platit zákaz proprietary tradingu, díky kterému banky vydělávají peníze tím, že spekulují s vlastními penězi. A pořád jim hrozí restrikce týkající se investic do private equity a hedgeových fondů.

Změny ještě musejí schválit Fed, americká Komise pro cenné papíry a burzu (SEC) a komise pro obchodování s komoditními termínovanými kontrakty (CFTC). Zelenou už v úterý dostaly od Úřadu pro kontrolu měny (Office of the Comptroller of the Currency, OCC), a od Federální korporace pro pojištění vkladů (FDIC), což je orgán zodpovědný za dohled nad pojištěním bankovních vkladů v USA.

Člen rady FDIC Martin Gruenberg, který je z opozičních demokratů, ale již varoval, že změny by mohly finanční systém znovu ohrozit. Restrikce v obchodování na vlastní účet se už nebudou vztahovat na mnoho typů finančních aktiv, kterých se pravidlo dosud týkalo, říká Gruenberg, bývalý předseda FDIC z roku 2013, kdy bylo pravidlo zavedeno.

Změny budou platné od ledna příštího roku, banky budou mít ale další rok na to, aby si na ně zvykly. Dosvědčit, že banka se pravidlem řídí, budou muset generální ředitelé bankovních domů s aktivitami v tradingu přesahujícími 20 miliard dolarů.

Zdroje: Bloomberg, FT