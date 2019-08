Turecká lira. Došla investorům trpělivost?

Turecká lira patřila během posledních tří měsíců k nejvíce posilujícím měnám rozvojových trhů, a to jak vůči dolaru, tak i euru. Trend se však obrátil a dřívější miláček emerging markets se stal naopak největším propadákem. Proč?

V době, kdy se na finančních trzích rozjela spekulace o snižování amerických sazeb, se do hledáčku investorů dostala zejména aktiva rozvojových trhů. I přesto, že stav turecké ekonomiky, ať už jde o tvrdá či měkká data, nelze popsat těmi nejpozitivnějšími slovy, části obchodníků to evidentně nevadilo. Dokonce ani nervozita spojená s odvoláním guvernéra a následně i hlavního ekonoma a dalších zaměstnanců turecké centrální banky neměla nikterak výrazně delší život. Investoři jednoduše kupovali liry, k čemuž ale mimo to přispěly podle informací agentury Bloomberg i samotné turecké banky vlastněné státem.

Rally turecké měny nakonec nezastavilo ani snížení tamních sazeb o více než 400 bazických bodů, po němž následovaly komentáře naznačující další možné osekávání. To vše na pozadí přesvědčení tureckého prezidenta Erdogana o tom, že úrokové sazby jsou zlo a že jejich snižování nepovede k vyšší inflaci, ale naopak k nižší.

A nejsou to jen úroky, prostřednictvím kterých chce turecká centrální banka uvolňovat měnové podmínky. Z posledních dnů je možné zmínit snížení povinných rezerv, které musí držet turecké banky. Nově musí bankovní domy evidující růst úvěrů v rozmezí 10-20 % držet rezervy odpovídající 2% hodnotě závazků denominovaných v lirách. Centrální banka si od tohoto kroku slibuje „odemknutí“ dodatečné likvidity v hodnotě zhruba 5,4 miliardy lir, a nadto 2,9 miliardy dolarů ve zlatě a zahraničních měnách.

Cílem snížení povinných rezerv je podpora úvěrové aktivity. Tento krok však společně s vidinou dalšího snižování sazeb, u kterého se spekuluje, že za nitky tahá především prezident Erdogan, již vyhodnotila část investorů jako riskantní. Centrální banka se podle nich zřejmě až příliš soustředí na expanzi, aniž by brala v potaz inflační rizika pramenící z vlastní činnosti.

Kurz turecké liry se tak v tomto týdnu posunul k hranici 5,75 USDTRY, což je nejslabší hodnota od konce července. Dá se však předpokládat, že nervozita z posledních kroků turecké centrální banky postupně odezní (již dnes ostatně pozorujeme umazávání části předchozích ztrát), dalším faktorem ovlivňujícím liru tak bude činnost amerického Fedu. V jeho případě se v tomto týdnu dočkáme hned dvou klíčových událostí. Tou první je dnešní zveřejnění zápisu z červencového zasedání měnového výboru a následně páteční výstup guvernéra Powella na symposiu centrálních bankéřů v Jackson Hole.

I přesto, že Fed na červencovém zasedání snížil sazby o 25 bazických bodů, doprovodná rétorika vyzněla jestřábím způsobem. Guvernér Powell uvedl, že tento krok je pouze pojistkou uprostřed hospodářského cyklu, což bylo pro trhy očekávající mnohem agresivnější přístup zklamáním. I přes následnou mírnou revizi očekávané manipulace úroků jsme se však opět posunuli zpět k původním tržním odhadům pracujícím se snížením amerických sazeb o zhruba 100 bazických bodů během jednoho roku.

Otázkou je, zda budou trhy vyslyšeny, nebo naopak přijde další studená sprcha v podobě více jestřábího Fedu. Z našeho pohledu bychom se přiklonili spíše ke druhé variantě, která by ve výsledku mohla vyústit v o něco silnější dolar a naopak slabší měny rozvojových trhů.

Zaměříme-li se na tureckou liru, z opčního trhu je patrné, že převládá očekávání dalšího posilování dolaru. Zajišťovací strategie risk reversal v týdenním tenoru – zahrnující Fed Minutes i Jacksonon Hole - jasně ukazuje nárůst call opcí USDTRY nad put opcemi. Ten samý pohyb pak pozorujeme i u měsíčního tenoru, který zahrnuje zářijové zasedání Fedu. Na pozadí toho všeho je nutné počítat s možností zvýšené volatility. Týdenní i měsíční implikovaná volatilita se během posledních dní posunula na více než 16,4 %. Podle čísel agentury Bloomberg dosahuje pravděpodobnost toho, že se pár USDTRY přehoupne nad hranici 5,75 v týdenním tenoru 41,6 %, v tom měsíčním pak 51 %.

Co se týče eurodolaru, včerejší rezignace italského premiéra Conteho se na páru výrazněji nepodepsala. Mnohem větší dopad měl pokles amerických výnosů spojený s nejistotou kolem nadcházejících událostí kolem Fedu.

Vedle Fed Minutes nás dnes nečekají žádné klíčové události, včetně dat. Aktuálně se dolar vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 1,1092 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 98,26 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,1039 do 1,1111 EURUSD.*

Koruna se v tomto týdnu nachází poblíž hranice 25,80 za euro. K výraznějším pohybům jí chybí dostatečně silný spouštěč. Italská vládní krize jím evidentně nebude. Uvidíme tak, zdali se na kurzu projeví dění kolem Fedu.

Aktuálně se koruna v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 25,79 EURCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 25,73 až 25,85 EURCZK, ve dvojici s dolarem zase od 22,20 až 23,37 USDCZK.*

*Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.