Summary: Vlažné výsledky Home Depot

Prodejce vybavení pro domácí kutily Home Depot zaknihoval tržby ve výši 30,8 mld. USD, čímž lehounce překonal F2Q19 a přesně trefil konsensus. Z pohledu metriky same store sales, což jsou tržby z prodejen otevřených déle než jeden rok, se jedná o 3% yoy růst v podstatě srovnatelný s konsensem +3,4 % yoy. Zbytek práce odvedly nižší než očekáváné provozní a daňové náklady, které přinesly růst čistého zisku na akcii o 4 % yoy na 3,17 USD při konsensu 3,08 USD.



Výhled na tento fiskální rok byl na úrovni tržeb mírně snížen. Same store sales by podle aktuální verze měly posílit o cca 4 % yoy (předtím 5 % yoy), za což můžou především deflační tlaky na dřevu a z části také dopad nových cel. Soudě dle konsensu +4,1 % byl tento krok ale předpokládaný. Čistý zisk na akcii chce management pořád dotáhnout k 10,03 USD (+1 % proti F19). Predikce v tomto případě říkají 10,15 USD.





Akcie reagují na vlažné výsledky 4% růstem.