Víkendář: Nám jeden Stalin stačil

Josif Vissarionovič Džugašvili, který si později dal jméno Stalin či „Muž z oceli“, byl diktátorem vládnoucím Sovětskému svazu až do okamžiku své smrti. A jak podotýká německý Der Spiegel, šlo také o jednoho z největších zločinců dvacátého století. Přesto byla v ruském Novosibirsku na počátku května odhalena jeho socha. Významným způsobem se o to zasadil právník Alexej Denisjuk, který „je přesvědčen, že se dožije návratu Sovětského svazu a Stalin pro něj není diktátorem“. Považuje jej za člověka, který Rusku přinesl velké vítězství a jehož jméno je třeba očistit.



Der Spiegel poukazuje na to, že v březnu byl v Rusku proveden rozsáhlý průzkum veřejného mínění, podle jehož závěrů se 70 % Rusů domnívá, že Stalin hrál v historii pozitivní roli. Jde o nejvyšší zaznamenaný podíl a „Novosibirsk také není jediným městem, kde se staví Stalinovy sochy“. Podle některých odhadů jich bylo během posledních 20 let instalováno 130, většina v menších městech.





Denisjuk je členem stalinistické strany , protože ani komunisté pro něj nejsou dost stalinističtí. Podle něj jsou jeho spolustraníci „skuteční bolševici“ a pro ruské politiky nemá moc slov uznání. Chtějí jen „minireformy v rámci současného systému“, ale on sám by rád systém svrhnul. Der Spiegel píše, že on a jemu podobní nejsou v Rusku ničím novým, ale „po celá desetiletí si své sochy a obrazy Stalina uctívali v soukromí“. Nálada se změnila ve chvíli, kdy se k moci v zemi dostal Vladimir Putin. Ten sice není stalinista, ale dokáže umně využívat a získávat moc. Ale podle Spiegelu podporuje kult stalinismu například vojenskými přehlídkami konanými na počátku května.Stalinovy zločiny jsou v Rusku postupně zapomínány. Lidé jako Denisjuk jej nevnímají jako člověka, který poslal miliony lidí do trestních táborů, ale jako vládce, který ochránil Rusko před fašismem. Před čtyřmi lety byla například cenzurována kniha pro učitele pojednávající o velkých stalinistických čistkách s tím, že by její obsah mohl narušit psychické zdraví dětí. Podle průzkumů z minulého podzimu přitom asi polovina Rusů ve věku 18 – 24 let o těchto čistkách nikdy neslyšela.Někteří novodobí stalinisté si podle Spiegelu stěžují, že Putin udělal z jejich země kolonii, protože v Rusku se nevyrábí mobilní telefony ani auta. Čím lépe podle nich člověk pochopí Stalina, o to víc chápe, jak zkorumpovaný současný systém je. Jedna samolepka na nárazník auta hovoří o tom, že Rusko by se „nemuselo topit v současném marasmu, kdyby tu vládl on“, a vedle textu je zobrazen Stalin kouřící svou dýmku.„Poté, co Stalin v roce 1953 zemřel, byl rychle vymazán z očí veřejnosti. Nyní však přichází jeho velký návrat, jeho sochy a obrazy lze najít po celém Rusku. Der Spiegel se ale ptá: „Proč lidé prokazují úctu masovému vrahovi?“Zdroj: Der Spiegel