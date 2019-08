Souhrn 16.8. - akciové trhy dnes utěšeně rostly, obavy lehce ustoupily, euro překonalo slabost, ropa se naopak neudržela, BCPP nakonec v plusu

12.h - situace se poněkud uklidnila a trhy hned rostou, euro silněji oslabuje, ropa v plusech, BCPP se drží kvůli Erste a Monetě v minusu

USA: Výnosy vesele klesají, "třicítky" poprvé pod 2%

Hlavní zprávy dne

Pražská burza zakončila 33. týden při lehce podprůměrné likviditě v plusu.Evropské akciové trhy dnes celkem utěšeně rostly. Ke zlepšení nálady na akciových trzích přispěly komentáře o přesvědčení čínské strany , že se podaří najít s USA společnou řeč někde na půli cesty. Pozitivně mohla zapůsobit také zpráva o stimulačním balíčku hong-kongské vlády pro podporu protesty těžce zkoušené tamní ekonomiky . Americký prezident Trump také včera krátce poznamenal, že vyjednávači v rámci obchodní pře vedli produktivní rozhovory a to investorům zřejmě stačí...Pozitivní náladu nijak nezkalily ani technické problémy s rozběhem britských indexů.US trhy v úvodu svého obchodování silněji rostou. Výnosy US dluhopisů poněkud ustoupily ze svých minim a to i přes velice špatné údaje o vývoji spotřebitelské důvěry. Dost dobře možná ale špatná makra v tomto smyslu bere trh jako pozitivní, protože zvyšují tlak na centrální banku, aby snížila sazby. Dost dobře je ale také možné, že jde pouze o technickou korekci, která přichází po dosažení důležitých hodnot. Indexy v polovině týdne během jednoho dne ztrácely kolem 3%, takže prostor pro určitou korekci tu stále ještě je.Podle některých komentářů si také Bílý dům ani Fed nepřejí slabé akciové trhy a proto investoři věří v jejich brzkou podporu z této strany Euro po většinu dne oslabovalo vůči dolaru , ale později odpoledne své oslabování skokem dorovnalo zhruba do úrovně včerejšího závěru. To koruna vůči euru nepředvedla a posílila dnes o celý desetník k jednotné měně. Ropa šla oproti měnám opačným směrem. Pragmaticky založení komoditní investoři ve druhé polovině dne přestali následovat pozitivní akciový vývoj a většinu dosavadních zisků rychle umazali. BCPP se po většinu dne potýkala s problémy u Erste , což se jí ve finále podařilo a všechny hlavní tituly dnes nakonec rostly. Akcie Avastu dnes zastavily svůj povýsledkový růst, nedařilo se naopak bývalému Pegasu , jehož akcie poprvé od února 2016 poklesly pod hranici 700 Kč