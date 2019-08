Investiční sázky v prostředí obchodních potyček

Goldman Sachs navrhuje poměrně jednoduchou strategii, která by měla investory izolovat od negativních dopadů současných obchodních válek: Nakupovat společnosti poskytující služby a vyhnout se společnostem výrobním. Logika takového kroku je zřejmá – služby nejsou tolik závislé na zahraničí, a to jak co se týče vstupů, tak co se týče výstupů. Mezi doporučované akcie patří například Microsoft, Amazon, Google, či J.P. Morgan Chase.



CNBC připomíná, že obchodní tenze dále eskalovaly poté, co americká vláda zavedla 10 % cla na dosud neclených 300 miliard dovozů z Číny. Ta následně nechala oslabit kurz své měny a hovoří o stopce na dovozy americké zemědělské produkce. Stratég GS David Kostin na CNBC v této souvislosti hovořil i o atraktivitě Facebooku a Verizonu, v doporučovaném koši akcií jsou i Walmart a Berkshire Hathaway. Obchodní dohody mezi USA a Čínou pak podle pana Kostina nebude dosaženo dříve než po amerických prezidentských volbách roku 2020, takže pokud má pravdu, toto téma se nám bude ještě dlouhou dobu vracet.



Pro dnešní detailnější pohled jsem vybral Verizon. Morningstar vidí jeho poslední čtvrtletní výsledky jako slušné, rozumná se firmě zdá i strategie zaměřená na rozjezd 5G sítě, která by prý mohla přinést i určitou konkurenční výhodu. Verizon podle analytiků Morningstar nyní „bere trochu více zákazníků Sprintu a trochu méně T-Mobilu“, konkurenční boj s AT&T oslabil, protože tato firma polevila na agresivitě. Férová hodnota akcií firmy je podle Morningstar na 58 dolarech. Tedy mírně na současnou tržní cenou pohybující se kolem 56 dolarů Možná stojí za připomenutí, že pokud se odhady férové/fundamentální/vnitřní hodnoty pohybují na úrovni tržní ceny, neznamená to, že by akcie neměla přinášet zisky. Naopak, znamená to, že zisky by přinášet měla, ale „jen“ takové, které odpovídají její požadované návratnosti. Pokud se odhadovaná hodnota pohybuje nad cenou, pak by zisky měly být vyšší, než je požadovaná návratnost odrážející rizikovost akcie . Jaká je její výše u Verizonu?Výnosy desetiletých vládních obligací v USA doklesaly až téměř k 1,6 %, akcie má navíc nízkou betu (0,53). Což je v souladu s obecně přijímanou tezí o tom, že telekomunikace jsou na cyklus málo citlivé a celkově defenzivní odvětví. Mimochodem na relevanci toto číslo a nízká rizikovost akcie nyní získávají i kvůli tomu, jak nízko je číslo první – klesající výnosy vládních obligací totiž neznamenají zrovna optimistický indikátor.To vše spolu se mnou používanou rizikovou prémií akciového trhu ve výši 5,5 % implikuje, že požadovaná návratnost je u akcií Verizonu na 4,6 %. Takže pokud se jejich hodnota skutečně pohybuje na úrovni ceny, akcie by měla dlouhodobě generovat právě tuto roční návratnost. Dividendový výnos počítaný podle očekávané dividendy přitom nyní dosahuje asi 4,3 %, takže by měl pokrýt naprostou většinu této návratnosti a hovoříme tu tedy o takovém cenově moc neposilujícím akciovém dluhopisu K samotné valuaci bych dodal, že firma minulý rok vydělala na volném toku hotovosti (FCF) 16,25 miliard dolarů . Pokud by se jí to dařilo dlouhodobě, současná hodnota takového toku hotovosti dosahuje 355 miliard dolarů . Kapitalizace je přitom znatelně níže, na 230 miliardách dolarů a trh tedy nevěří ani zdaleka tomu, že se podaří výsledky roku 2018 opakovat.Pokud do výpočtu místo FCF vložíme dividendu, vracíme se opět k onomu dluhopisovému vzorci: Dividenda totiž za posledních 12 měsíců dosáhla 9,91 miliard dolarů a současná kapitalizace odpovídá tomu, že by dlouhodobě rostla asi o 0,5 % ročně. Tak jsou tedy nastavena tržní očekávání u jedné z největších telekomunikačních firem v USA. A pokud bude tato firma schopná ufinancovat tento tok dividend, jsou její akcionáři skutečně „na svém“.