Schwab: Jak proplout bouřemi na trzích

Zvýšená volatilita na trhu není ničím výjimečným, ale to nic nemění na tom, že investory značně znervózňuje. „Je těžké jen tak sedět a dívat se, jak akcie klesají. Nemůžete si pomoci a přemýšlíte, zda byste neměli něco dělat. Každý investor je jiný, ale několik věcí by v takové situaci měli zvážit všichni,“ píše investiční společnost Schwab.



V první řadě by investoři měli odolat pokušení prodávat čistě proto, že trhy nejdou požadovaným směrem. „Prodej akcií při poklesu dělá z přechodných ztrát ztráty konečné. Držet si svůj kurz je emočně náročné, ale pro vaše portfolio také zdravější. To neznamená, že byste se měli držet svého plánu úplně slepě, ale je dobré zvážit výhled a to, jakou roli hraje daná investice v celém portfoliu, namísto strachu a obchodování na základě informačního šumu,“ tvrdí Schwab.





Druhá rada úzce souvisí s tou první – investoři by se měli řídit dlouhodobým pohledem. Trhy rostou a klesají a většina investorů za svůj život projde i prudkými korekcemi. Také medvědí trh ale obvykle trvá relativně krátkou dobu, viz následující obrázek s délkou a silou býčích a medvědích trhů v USA od roku 1966:Schwab dodává, že správné načasování obratů na trhu je „téměř nemožné“ a investorům prospěje zejména to, když budou „ignorovat šum a podrží se svého plánu“. K tomu by také měli mít dobrou představu o své toleranci vůči riziku. Zas a znovu se totiž ukazuje, že u řady lidí není tak vysoko, jak se domnívali. A jejich portfolio je tudíž příliš vychýleno k rizikovým a volatilním aktivům. Poklesy trhu pak mohou sloužit jako budíček, který investorovi ukazuje, že jeho alokace aktiv v portfoliu je příliš agresivní.Pro úspěch je také důležité mít portfolio dobře diverzifikované a „je dobré zvážit zahrnutí více defenzivních aktiv, která mu dodají na stabilitě“. Takovými aktivy je třeba hotovost či americké vládní obligace. Posun k likvidnějším a méně volatilnějším aktivům je vhodný i v případě, že investor hodlá ze svého portfolia čerpat zdroje. Pak se nemusí tolik obávat, že bude muset prodávat riziková v době, kdy jsou trhy dole. K tomu je dobré neustále udržovat předem definovanou strukturu portfolia. To znamená prodávat aktiva, jejichž hodnota stoupla a tudíž se zvýšila i jejich váha v portfoliu. A naopak kupovat aktiva, jejichž hodnota i váha klesly.Zdroj: Schwab