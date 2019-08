Cramer: Hong Kong je mnohem větším strašákem pro trhy než obchodní pře s Čínou

Populární komentátor Jim Cramer ve svém pořadu uvedl, že mnohem větším strašákem pro trhy by měl být další vývoj v Hong Kongu než další vývoj americko-čínské obchodí pře. Podobně to zřejmě vnímá také čínská strana , která má s převzetím správy bývalé britské kolonie dlouhodobě vážné problémy. Protesty se začínají přímo dotýkat celkového běhu této metropole, jež je současně důležitým světovým centrem obchodu a platí také za finanční centrum Asie. Hong Kong je tak důležitým, že jeho ochromení by mohlo za určitých okolností klidně vyvolat globální ekonomický problém a to dalece přesahuje negativní projevy obchodní americko-čínské pře.Podle Cramera, pokud dojde v Hong Kongu na konfrontaci síly alá Náměstí nebeského klidu v roce 1989 bude to silným negativním signálem pro trhy v globálním měřítku.