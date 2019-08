US a UK výnosová křivka právě přešla do inverze. Je jasným a poměrně spolehlivým signálem blížící se recese

V důsledku zintenzivnění odlivu z rizikových aktiv se americká výnosová křivka pro vládní dluhopisy USa a Velké Británie dnes dostala definitivně na inverzní dráhu, kdy výnos 10letých dluhopisů je nižší než v případě jejich dvouletých protějšků.Konkrétně se US výnosy pohybují na úrovni 1,623% vůči 1,634%.Výnos amerických "třicítek" se snížil na 2,061% a prolomil tak své dosavadní minimum z roku 2016 pohybující se na úrovni 2,0889%, kam jej poslalo britské rozhodnutí o brexitu Výnos desítek za poslední měsíc klesl o 40 bazických bodů (0,4%).Podle dostupných statistik se tak stalo od roku 1978 pouze 5x, naposledy v roce 2005. Ve všech případech následovala ekonomická recese. V průměru trvalo ekonomice spadnout do recese po vyslání takového signálu 22 měsíců.Ještě dále do historie směrem ke konci WWII inverzní výnosová křivka správně predikovala 7 z posledních 9 recesí.Akciové trhy v průměru během 12 měsíců od vyslání signálu rostly o 12% a k negativnímu zlomu jim to trvalo 18 měsíců od vyslání signálu.V případě britských výnosů jde o první inverzní vývoj od srpna krizového roku 2008.