BoE: S nízkým podílem práce na příjmech je to jinak, než se běžně tvrdí

Již toho bylo hodně napsáno o globálním poklesu podílu práce na celkových příjmech. Mezinárodní měnový fond a OECD se tohoto trendu spolu s rostoucí nerovností obávají a ekonomové spekulují nad jeho příčinami. Hovoří se o vlivu automatizace a robotizace výroby, offshoringu či třeba růstu moci takzvaných korporátních superhvězd. Jenže Germán Gutiérrez z NYU Stern Schod of Business a Sophie Pitonworks z Bank of England tvrdí, že s oním klesajícím podílem práce na celkových příjmech to není ani zdaleka tak jasné.



Zmínění ekonomové uvádějí, že pokud kalkulace očistíme o příjmy z nemovitostí a správně započteme příjmy osob samostatně výdělečně činných, obrázek se výrazně mění u řady zemí, výjimkou ale zůstávají Spojené státy, kde podíl práce na příjmech skutečně znatelně klesá. Rozdíl mezi neupravenými a upravenými daty ve skupině významných evropských ekonomik a Spojených státech je zřejmý z následujícího grafu:









Měření podílu práce na celkových příjmech by mělo být v principu jednoduché, nicméně jak podotýkají zmínění ekonomové, praxe se liší, a to zejména vlivem příjmů osob samostatně výdělečně činných. Problémem jsou pak i příjmy z nemovitostí . Zatímco v USA jsou do korporátního sektoru a následně do používaných dat zahrnuty pouze firmy , které daní své zisky jako tradiční korporace, v jiných zemích se praxe liší. Tam totiž data o příjmech ovlivňují i družstva a další organizace, které často vlastní rovněž reality Zmíněné problémy s daty se navíc podle ekonomů v čase prohlubují a je proto důležité data očistit. Pokud tak učiníme, zjistíme, že v USA je situace podobná, jakou vidíme na základě neočištěných dat. Nicméně v jiných zemích existují značné rozdíly. „Naše zjištění zpochybňují běžně přijímané tvrzení, že dochází ke globálnímu poklesu podílu mezd na příjmech,“ tvrdí ekonomové. Vývoj ve vybraných zemích zobrazují následující grafy:Gutiérrez a Piton se také domnívají, že jejich zjištění dokonce zpochybňuje i řadu teorií, které jsou zmiňovány v souvislosti s poklesem podílu práce na celkových příjmech. Pokud by totiž jeho příčinou byla technologické faktory, muselo by k němu docházet plošně a nejen v USA. Proč nacházíme takový rozdíl mezi Spojenými státy a ostatními zeměmi, je pak podle ekonomů tématem dalšího výzkumu.Zdroj: Bank of England