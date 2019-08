Dividendová sezóna pokračuje, běžný účet v červených číslech

Běžný účet v červnu a vlastně letos poprvé (nepřekvapivě) skončil v červených číslech. Jeho deficit tentokrát dosáhl necelých 4 mld. korun a hlavním důvodem byla, jak už to v letních měsících bývá, kulminující dividendová sezóna. Jak uvádí ČNB , v tomto měsíci do zahraničí odplynuly z podniků pod zahraniční kontrolou dividendy v hodnotě 41,6 mld. Naproti tomu s výrazným přebytkem skončila obchodní bilance se zbožím a službami.Za prvních šest měsíců roku dosáhl běžný účet platební bilance kladného salda v hodnotě 70 mld. korun , což je o necelých 13 mld. více než ve stejném období loňského roku, a to především díky vyššímu přebytku obchodu se zbožím. Na to, jak se vyvíjí zahraniční poptávka, se totiž českému exportu letos stále docela dobře dařilo.V poměru k HDP se přebytek běžného účtu pohybuje okolo 0,5 %. Na jedné straně je to nepochybně příznivý výsledek, na druhé straně však nedává příliš naději, že by koruna mohla v blízké době nějak výrazně posilovat. Vzhledem k objemu spekulativního kapitálu, který na český trh přišel v době devizových intervencí , je totiž čistý příliv z běžných transakcí stále ještě docela mizivý. Dlužno dodat, že od té doby tento kapitál z ČR nikam neutíká a zůstává tu díky vysokému úrokovému diferenciálu. Je to vidět i na dluhopisovém trhu, kde se nerezidenti stali největší investorskou skupinou a svým zájmem o české papíry stlačili výnosy státních bondů na minima.Druhá polovina roku bývá z pohledu vývoje běžného účtu platební bilance přece jen slabší, a tak předpokládáme, že za celý rok dosáhne přebytek tohoto důležitého ukazatele pouze 0,2 % HDP . Vnější bilance ČR tak zůstane v podstatě vyrovnaná. Pokud bychom vzali v úvahu, že se do této částky započítávají i reinvestované zisky, které v ČR de facto zůstávají, dosáhl by takto upravený přebytek 1,5 % HDP . Ani tato hodnota však nepředstavuje žádný silný impuls proto, aby koruna začala posilovat tak, jak si ČNB představuje ve své prognóze.