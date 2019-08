10 dividendových příslibů na příští roky

I nvestoři mají rádi dividendové společnosti nejen proto, že jsou dobrým zdrojem výnosů v hotovosti. Společnosti vyplácející stále vyšší dividendy dávají najevo, že si věří i do budoucna. A na akciovém trhu, který je na dlouhodobých maximech, se takové firmy v portfoliu mohou vyjímat.

Vybrat kvalitní dividendové tituly nemusí být jednoduché, zejména v době, kdy mají akcie za sebou deset let růstu a velká část investorů předpokládá, že může v dohledné době dojít k hlubšímu propadu trhu. Rostoucí dividendy samozřejmě nejsou zárukou, že se firmě bude dařit. Při růstu cen akcií klesá dividendový výnos, a firmy se tak mohou snažit zvýšit svou atraktivitu.

Následující výběr akcií je výsledkem snahy najít takové firmy, které by v nejbližších pěti letech mohly zvýšit dividendy o 10 % a více, a to i v případě, že se nebude dařit ekonomice. Jde o společnosti, které mají rozumný výplatní poměr (podíl dividendy na celkovém zisku firmy), jejichž příjmy by měly růst a nejsou příliš zadlužené. Samozřejmě i u těchto firem hrozí riziko, že dividendy nezvýší, případně je sníží. Důvodem mohou být akvizice, agresivnější zpětné odkupy akcií nebo rozhodnutí splatit velkou část dlouhodobých závazků.

American Express

Na rozdíl od firem Visa a Mastercard nepůsobí AmEx jen jako zprostředkovatel plateb, ale bere na sebe i kreditní riziko spotřebitelů. Společnost sice letos nebyla zahrnuta do zátěžových testů bank v USA, ale musí udržovat kapitálovou přiměřenost a v budoucnu by mohla být opět kontrolována. V současnosti vyplácí 1,56 USD ročně při zisku na akcii 7,33 USD (2018). Při očekávaném zisku 8,13 USD v letošním roce to znamená dividendový výplatní poměr 19 % a při očekávaném zisku za rok 2020 8,99 USD to je 17 %. Firma zvyšuje dividendu o 10 % ročně od roku 2012, kdy jí to bylo po zmrazení kvůli recesi opět povoleno, a když se nestane nic neočekávaného, bude v tom nejspíše pokračovat.

American Water Works

Jeden z nejvíce defenzivních titulů, prodej vody má opravdu dlouhodobou perspektivu. Společnost zvedá dividendu o 10 % již deset let, momentálně vyplácí 2 USD ročně při odhadovaném zisku na akcii ve 3,59 USD letos a 3,90 USD za rok 2020. Navýšení dividendy nemusí přesně odpovídat deseti procentům za rok, cílem společnosti je dosahovat výplatního poměru kolem 50-60 %.

Jeden z nejznámějších výrobců skla na světě s tradicí 150 let je také dodavatelem obrazovek pro chytré telefony, televizory a podobně. Společnost má v plánu mezi lety 2020 a 2023 vyplatit akcionářům 8-10 miliard USD. V tom je zahrnuto i 10% roční navyšování (0,8 USD ročně) při očekávaném růstu zisku na akcii o 12-15 % ročně.

Společnosti se daří bojovat s Amazonem, který je pro maloobchodníky v posledních letech pohromou, a zároveň se jí daří zvedat dividendu. Naposledy sice vzrostla čtvrtletní dividenda z 1,03 USD na 1,36 USD, což se asi hned tak opakovat nebude, ale 10% růst je reálný a udržitelný. Zisk na akcii v roce 2018 dosáhl 9,89 USD, v roce 2019 se očekává 10,12 USD a v roce 2020 11,01 USD.

Růst výdajů na zbrojení je dobrou zprávou pro firmu, která sice spoléhá především na americkou vládu, ale potenciál má i u zahraničních partnerů. Prostor pro 10% růst dividendy firma má. Současná dividenda 8,8 USD ročně znamená výplatní poměr okolo 50 % při zisku na akcii 17,59 USD za rok 2018. V roce 2019 se očekává růst zisku na akcii na 20,57 USD a v roce 2020 na 24,98 USD.

