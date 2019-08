Bayer údajně vyjednává o mimosoudním urovnání 18 000 sporů kolem Roundupu

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Tiskové agentury přinesly v pátek informaci, že Bayer údajně vyjednává o mimosoudním vypořádání 18 tis. žalob s tématem Roundup. Zdroj informací nebyl uveden s odvoláním na soukromé vyjednávání. Částka odškodnění zmiňovaná v rámci uvedeného vypořádání by dosahovala 6 - 8 mld. USD , což by bylo sice více než dříve uvažovaných 5 - 6 mld. USD , ale na druhou stranu výrazně méně, než na co poukazovaly poslední soudní rozhodnutí. Pro trh by to znamenalo především ukončení nejistoty ohledně možné výše konečného odškodnění. Bayer tyto spekulace nepotvrdil.