Denné zhrnutie: USA predĺžili zákaz americkým spoločnostiam spolupracovať s gigantom Huawei, akciové indexy klesajú

Negatívna nálada na trhoch sa obnovila po tom, čo USA predĺžili zákaz spoločnostiam obchodovať s čínskym telekomunikačným gigantom Huawei

Tento krok je len ďalším v rade, ktorý prispieva k eskalácií obchodnej vojny medzi USA a Čínou

V dôsledku uplatnenia nových ciel zo strany USA na Čínu sa očakáva, že globálna ekonomika bude v druhej polovici roka výraznejšie spomaľovať

Americký dolár oslabuje proti väčšine mien

Výnosy na dlhopisoch zaznamenali pokles, čo podporuje cenu zlata, ktorá sa bezpečne drží nad hladinou 1 500 USD

Menový pár GBPUSD sa kvôli neistote ohľadom Brexitu bez dohody dostal prvýkrát za 2 roky pod hranicu 1,21 a pravdepodobne bude pokračovať v poklese, keďže z Británie zatiaľ nevidno žiadne pozitívne správy

Akciové indexy sa po niekoľkodňovom oživení vrátili opäť do červeného teritória. Negatívna nálada na trhoch pravdepodobne tak skoro nezmizne, a preto sa dá očakávať, že klesajúci trend na akciových trhoch bude pokračovať. Pozitívne ale je, že s poklesom na akciových indexoch poklesli aj výnosy na dlhopisoch, takže po upokojení situácie, sa môže na akciových indexoch zopakovať podobná situácia, akú sme videli koncom roka 2018.

Ceny ropy zaznamenali taktiež mierne oživenie, no netreba zabúdať na to, že negatívne faktory ohľadom obchodnej vojny budú tlačiť na pokles cien ropy, pretože Čína je najväčší spotrebiteľ ropy na svete. Nové clá spomalia čínsku ekonomiku, čo povedie k tomu, že Čína bude nakupovať menej ropy, a teda cena bude klesať. Preto môže posledné oživenie predstavovať dobrú príležitosť pre vstup do krátkych pozícií. Prvou úrovňou supportu je hranica 55USD/bbl, po prerazení tejto úrovne, by cena mohla pokračovať v poklese až k úrovni 50 USD/bbl. Obrat trendu by mohol nastať v prípade, ak OPEC zasiahne proti klesajúcim cenám ropy dodatočným znížením produkcie. Zdroj: xStation5