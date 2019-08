Avast (Koupit, 12m cíl = 342 GBp) - Avast stále pokračuje v růstu (Odhady výsledků)

Technologická společnost Avast příští středu zveřejní své pololetní výsledky hospodaření. Ty budou prezentovány v obsáhlejší a ucelenější podobě než kvartální výsledky. Měli bychom se tedy kromě strohého oznámení několika vybraných čísel dozvědět detailní strukturu hospodaření včetně hlavních hybných faktorů a snad i výhled po zbytek roku.

První pololetí by mělo dle prezentací Avastu být z dlouhodobého hlediska slabší než druhé pololetí. Pro H1 19 očekáváme, že upravené tržby nejvíce porostou jako vždy díky přímému spotřebitelskému segmentu a měly by dosáhnout výše 419,5 mil. USD. Dále by měly dobíhat synergické efekty z proběhlých akvizic společností AVG a Piriform, a to formou mírného snižování nákladů a současně růstu tržeb díky cross-sellingu produktů v nově získané uživatelské základně. Celkově by měl Avast pokračovat v nastoleném solidním růstu z minulých let a dodávat přidanou hodnotu akcionářům.