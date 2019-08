ESG: Nová tržní módní vlna, nebo přístup, který dlouhodobě dává smysl?

Společensky odpovědné investování a různé jeho odnože již tvoří nezanedbatelnou součást investičního byznysu, což dokazuje i objem peněz, které do těchto produktů proudí. Má udržitelné investování opravdu takovou budoucnost?

Sociálně odpovědné investování má poměrně široký záběr. Jeho největším problémem je neexistence jasných pravidel, která by určovala, co je to vlastně sociálně odpovědné investování či investování s pozitivními dopady na společnost. Lze se proto setkat s pojmy jako impact investing nebo ESG (environmental, social and corporate governance) investing, společnou ale vždy mají odpovědnost s důrazem na udržitelnost a pozitivní vztah k životnímu prostředí.

Podle zprávy Globální aliance pro udržitelné investice (Global Sustainable Investment Alliance) bylo jen v roce 2018 založeno 290 fondů a ETF s tímto zaměřením. Celkově je nyní pod správou podobných fondů přes 30 bilionů dolarů. Podle agentury Bloomberg tak tvoří třetinu prostředků pod správou a po rozšíření pasivního a algoritmického obchodování v posledních letech jde o další velký trend v oblasti správy aktiv, který nelze ignorovat.

Podle studie společnosti Morningstar se až 72 % investorů v USA "nějakým způsobem zajímá o udržitelné investice", mezi ženami je tento podíl ještě vyšší. Podle průzkumu JPMorgan je až pro 86 % mileniálů udržitelnost investiční prioritou. A tato čísla mohou stále růst s tím, jak bude růst vliv dopadu klimatických změn. Standardy udržitelnosti pro investiční produkty a společnosti se již zavádějí a s tím, jak se bude stále více dařit sociálně odpovědným společnostem a firmám dbajícím o životní prostředí překonávat konkurenci, bude růst i zájem správců aktiv (a následně i pasivních investorů).

Zatím vágní pravidla

Již zmíněným problémem udržitelného investování je poměrně vágní definice. Zaměření se rozprostírá od změn klimatu přes veřejné zdraví po etiku a náboženství. Problém je navíc s kontrolou, a tak se v investičních produktech označených jako udržitelné často vyskytují společnosti, které pravidla udržitelnosti nedodržují.