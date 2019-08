Libra vyděšena možností předčasných voleb, které spustil divoký brexit

Eurodolar se vrátil k mizivé volatilitě a to přesto, že na jiných měnových párech je poměrně živo. Volatilní začíná být zejména britská libra . Ta včera výrazně oslabila poté, co se vyrojily spekulace, že premiér Boris Johnson hodlá vyhlásit těsně před termínem brexitu (31. října) hlasování o důvěře a pokud neprojde, tak vyhlásí nové volby a rozpustí parlament. Ten by tak neměl šanci s brexitem cokoliv udělat. Taková perspektiva se libře samozřejmě nelíbí a to nejen kvůli brexitu , ale i možnosti, že by se labouristé s jejich programem “lidového” kvantitativního uvolňování” rychle dostali k moci.