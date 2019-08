Extrémní zklamání vytvořilo investiční příležitost?

Akcie retailové společnosti Kroger ztrácí za poslední rok asi čtvrtinu své ceny, letos asi pětinu. Používám ne zrovna tradiční, nicméně přesnější spojení „své ceny“, namísto běžného „své hodnoty“, protože v tomto případě je rozdíl podstatný. Minimálně podle investiční společnosti Pivotal, která u titulu zvýšila doporučení z neutrálního na kupovat. A to s velmi prostým komentářem.



Onen komentář zní tak, že akcie je fundamentálně podhodnocená. Tedy že jejich hodnota je znatelně nad cenou na trhu. Pivotal doplňuje, že již nějaký čas čekal na to, až bude lepší „investiční vstupní bod“ a ten čas prý nyní nastal. Nedá se sice hovořit o tom, že by u této akcie existoval nějaký faktor, který by mohl spustit výraznější posilování její ceny. Nicméně ta už se dostala znatelně pod zmíněnou hodnotu. Pivotal vidí paralelu v situaci, která nastala před dvěma lety, kdy byla akcie také přeprodána a důvodem byly velké obavy z konkurenčního tlaku a změn v odvětví. Nyní Kroger zklamal svými posledními čtvrtletními výsledky, ale toto zklamání bylo tak velké, že vytvořilo „valuační anomálii“.





První tabulka ukazuje, že poslední rok firmě mírně klesají tržby, provozní ziskovost se jí podařilo zvednout:Zdroj: MorningstarKlíčová čísla ukazuje až druhá tabulka. Provozní tok hotovosti za posledních 12 měsíců dosáhl 4 miliardy dolarů , volný tok hotovosti (to, co zbude po provozních investicích), necelou miliardu dolarů . Ve srovnání s roky 2018 a 2017 jde na této úrovni o výrazné zlepšení, ale předpokládejme, že to je vypovídající číslo.Zdroj: MorningstarKapitalizace společnosti nyní dosahuje 19 miliard dolarů . A vypadá to, že trhy si nyní s valuací moc hlavu nelámou. Pokud by totiž společnost vydělávala onu jednu miliardu (nejen jako volný tok hotovosti, ale i jako volný tok hotovosti pro akcionáře) rok co rok, její současná hodnota se pohybuje mírně pod 19 miliardami dolarů . Jinak řečeno, investoři nyní čekají stagnaci toho, co bylo předvedeno za posledních 12 měsíců. A Pivotal v logice uvedeného tvrdí, že společnost by měla být schopna předvést mnohem více.Kroger se líbí i analytikům společnosti Morningstar. Ti poukazují na ostrou konkurenci, tato firma je ale podle nich v lepší pozici než její konkurenti. Má prý dobré vztahy s dodavateli, velmi dobré vlastní značky a nákladovou pozici a také velmi dobrou schopnost zpracovávat a analyzovat relevantní data využívat je k prodeji. Morningstar hovoří o „atraktivní příležitosti pro dlouhodobé investory, kteří jsou ochotni čekat na ovoce změn, které firma provádí“. Tlaky na nižší ceny ale v odvětví jen tak nepoleví, protože tu bude i nadále aktivní Amazon a Walmart a k nim se přidává stále více diskontů.