PBOC stanovila střed fixingu pro juan na 7.0039. Nejslabší úroveň od dubna 2008

Čínská centrální banka PBOC stanovila dnešní střed svého fixingu pro juan poprvé od dubna 2008 nad hranicí 7 juanů za dolar a to konkrétně na 7,0039. Trh očekával posun středu až k 7,0205. Včerejší střed se pohyboval na 6,9996.Juan ve čtvrtek na kontinentálním trhu lehce posílil na 7,0429 za dolar . Offshorový kurz se posunul o 0,15% na 7,0703 za dolar PBOC drží 2% ochranné pásmo kolem středu fixingu.Podle některých analytiků vývoj fixingu naznačuje, že PBOC usiluje o kontrolované oslabení vlastní měny, ale zároveň nechce připustit jednoduchá očekávání oslabující měny. Centrální banka by mohla intervenovat, pokud by offshorový kurz klesl směrem k 7,1 za dolar