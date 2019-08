Podvodník požaduje po Binance 300 BTC jako výkupné

Směnárna Binance se dnes opět dostala na přední stránky světových informačních webů, které se zabývají technologiemi, kryptoměnami nebo obchodem. Nadpisy jako „Binance scam“ můžete potkat na každém rohu. Stalo se totiž to, že se někdo dostal k souborům KYC směnárny Binance. Tyto soubory obsahují extrémně citlivé informace včetně fotky občanského průkazu společně s obličejem. Binance KYC je velmi důsledný a proto je únik těchto dat velkým problémem.

V tuto chvíli není pro normálního uživatele důležité, jak se podvodník k fotografiím dostal. Důležité je, že nějakým minimálním počtem fotografií disponuje. To odhalil na Telegramu, na který se během dne přidalo přes 12 000 uživatelů. Kauza rezonuje celou komunitou. Během dne se navíc objevil požadavek na 300 BTC.





Směnárna Binance a CZ vyzývají ke klidu

Na internetu se rychle rozšířily katastrofické scénáře a lidé volají po zaplacení výkupného. Experti v čele s CZ nicméně musí vše pečlivě zanalyzovat. Může se jednat o kachnu, nebo jen velmi omezený počet fotografií z tzv. botnetu. To je napadená počítačová síť, ve které má podvodník ke všemu přístup. Čistě náhodou se tak z několika počítačů mohl dostat i k Binance fotografiím.

Na Telegramu se postupně začaly objevovat fotografie, které se velmi nápadně podobají KYC fotografiím pro Binance. Ovšem legitimita musí být ještě ověřena. „Binance scam“ nemusí být vůbec tak zlý, jak se zdá. Na sdílení odkazu pro skupinu Telegram upozornil i CZ.

Problémem pro mnoho lidí z komunity je to, že Binance technicky za své KYC již nezodpovídá. Službu pro ně zajišťuje třetí strana. V dokumentu přiloženém ke tweetům se můžeme taky dočíst, že nad pravostí fotografií visí otazník. Fotografie totiž neobsahují žádný watermark. Všechny fotografie jsou mladší než únor 2018, kdy Binance přestala službu zajišťovat sama.

Směnárna Binance mezitím zkontaktovala příslušné státní orgány. Pro globální působiště Binance je těžké pachatele vystopovat. CZ dále nabídl 25 BTC pro toho, kdo poskytne informace vedoucí k dopadení.

Cena BNB se neotřásla. Naopak je v plusu 7 %, protože začala další vlna IEO.

The post Podvodník požaduje po Binance 300 BTC jako výkupné appeared first on CryptoSvet.cz.