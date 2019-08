Heimer: Regulace může prospět trhům a dokonce zvýšit návratnost spekulací

Na finančních trzích mohou vznikat ohromné vlny spekulací a příkladem může být současný vývoj na kryptoměnách. Na stránkách VoxEU to tvrdí ekonomové Rawley Heimer a Alp Simsek s tím, že ke spekulacím přispívá řada psychologických faktorů, jako je například nadměrná sebedůvěra. A regulátoři se snaží najít způsob, jak spekulace omezit a zároveň nepoškodit funkci finančních trhů. Stále častější jsou tak omezení finanční páky, se kterou mohou investoři obchodovat, či zdanění finančních transakcí.



Heimer a Simsek se pokusili „systematicky analyzovat dopady omezení finanční páky na retailovém měnovém trhu“. Zaměřili se na tuto oblast proto, že podle jejich názoru je právě tato páka hlavním lákadlem pro spekulace. Ekonomové zjistili, že pokud v této oblasti dojde ke zpřísnění regulace, ti nejagresivnější spekulanti dosahují nižších ztrát, zatímco celková likvidita na trhu netrpí. Tato politika navíc omezuje „nadměrnou finanční intermediaci“.





Měnový trh v USA byl podle ekonomů pro zkoumání této oblasti ideální, protože regulátor Commodity Futures Trading Commission tam v roce 2010 omezil možnou míru finanční páky, kterou mohli brokeři nabízet svým klientům (50:1 u významných světových měn a 20:1 u ostatních). Evropští regulátoři se touto cestou nevydali a páka se tak „téměř vždy nachází výš než 50:1). Srovnání vývoje v Evropě a v USA pak sloužilo za základ uvedené studie.„Porovnali jsme aktivitu traderů v USA a v Evropě před a po zavedení nové regulace. Zjistili jsme, že snížení finanční páky vedlo k poklesu měsíčního zobchodovaného objemu o 23 %. Nová politika zlepšila měsíční návratnost obchodníků, silnější byl tento efekt u těch, kteří používali vyšší páku. Před zavedením nové politiky průměrný trader s vysokou pákou ztrácel 44 % měsíčně a regulace snížila jeho ztráty asi o 40 %,“ zmiňují autoři studie.Ekonomové poukazují i na to, že CFTC několik měsíců před zavedením nové regulace varovala před nadměrnou finanční pákou a oznámila, že hodlá snížit její limity. Toto oznámení „přineslo protesty od obchodníků, ale nepromítlo se výrazněji do zobchodovaných objemů či do poptávky po dluhovém financování obchodů a jejich návratnosti“. Ekonomové to komentují s tím, že tento vývoj odpovídá teorii o „dogmatické víře“ obchodníků s tím, že kvůli ní není jejich chování ovlivněno podobným varováním a ohlášením.Studie na závěr tvrdí, že spekulativní obchody mohou vést k „neefektivnímu nafukování finančního sektoru“. Pokud je pak zavedena politika zaměřená proti nadměrným spekulacím, dochází k „eliminaci této neefektivní činnosti, aniž by byla poškozena likvidita trhu“. Tyto závěry pak mohou být „jednoduše vztaženy i na další trhy“.