Stříbrný příslib pro drahé kovy

Stříbro je sice většinou ve stínu dražšího a populárnějšího zlata, ale pro investory může být stejně důležité jako malé a střední firmy na akciových trzích ve stínu těžkých vah. Když roste cena stříbra společně s cenou zlata, je zájem investorů potvrzený.

Zlato opět atakuje několikaletá maxima, když překročilo nedávný vrchol z července nad 1 450 USD za unci, a dere se na hodnoty naposledy vídané před šesti lety. Stříbro sice dlouhodobá maxima zatím nepřekonává, takže atakuje pouze vrcholy z loňského roku, ale i to mu zajišťuje zvýšenou pozornost investorů. Když totiž posiluje stříbro, znamená to, že investoři do drahých kovů jsou opět na nákupní vlně a rally ceny zlata nemusí být dočasným jevem. Pokud totiž chceme potvrzení růstového trendu na trhu se zlatem, musí se přidat také stříbro.

Na týdenním grafu ceny stříbra z konce minulého týdne vidíme, že 10týdenní klouzavý průměr proťal 40týdenní klouzavý průměr směrem nahoru. To ještě nevypovídá o začátku růstového trendu. Aby byl signál validní, cena stříbra by se měla na delší dobu usadit nad 16 USD za unci a předvést silnější trend.

CELÝ TEXT ZDE