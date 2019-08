BoAML: Jestli Trump zvedne tarify až na 25%, tak půjde juan na 7,5 za dolar

Podle analytiků americké anky Bank of America Merrill Lynch může čínský juan oslabit až na 7,5 za dolar , pokud USA navýší stávající 10procentní tarify pro zboží za cca 300 mld. USD na obvyklých 25%.Posun juanu za hranici 7 za dolar vyvolal v tomto týdnu velké výkyvy na finančních trzích.Analytici banky odhadují posun juanu při posunu tarifů do konce roku směrem k 7,3 za dolar . Původně analytici odhadovali úroveň 6,63 za dolar . Při posunu na plných 25% je pravděpodobný posun až k 7,5 za dolar USA doposud uplatňují 25procentní dovozní tarify na čínské zboží za cca 250 mld. USD Mnoho analytiků nyní věří, že k posunu nižších tarifů na obvyklou úroveň po poslední eskalaci celého problém skutečně dojde. Pokud se tak opravdu stane dojde s největší pravděpodobností ke zhoršení obecného sentimentu, což by mohlo přimět americký Fed k další redukci úrokových sazeb