Výsledky Evolent Health za 2Q v souladu s odhady

J&T BANKA, privátní banka úspěšných: Od roku 1998 se staráme o investice a finance těch nejbohatších, těch nejnáročnějších. Individuální přístup a maximální komfort je cítit ve všem, co děláme. Jsme privátní bankou, která klientům pomáhá majetek zhodnotit, ochránit a předat dalším generacím a v neposlední řadě si ho také užít. Učíme se od těch nejlepších a rosteme spolu s našimi klienty. Vedle komplexních služeb family office a privátního bankovnictví poskytujeme specializované financování v oblasti real estate a podnikových akvizic. Do bankovního holdingu J&T patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, ruská banka J&T Bank ZAO a banka J&T Bank and Trust se sídlem na Barbadosu. Více informací na: www.jtbank.cz

Evolent Health včera po zavření trhu oznámil tržby za 2Q19 192,1 mil. USD (+33 % r/r), mírně pod odhadem trhu 192,8 mil. USD , a ztrátu na akcii -26 centů, opět mírně pod odhadem trhu -23 centů. EBITDA činila -7,7 mil. USD , mírně pod odhadem trhu, ale v souladu s výhledem firmy . Management poskytl výhled na zbytek roku, který je v souladu s odhadem trhu na úrovni tržeb, avšak je slabší ziskovostí. Tržby ve 3Q mají činit 213,5 – 225,5 mil. USD (vs. odhad trhu 214,1 mil.) a za celý rok 825 – 850 mil., v souladu s odhadem trhu 841,1 mil. USD . V případě tržeb jde o zúžení předešlého výhledu, který činil 805 – 880 mil. USD . Ve 3. kvartále by měla firma dosáhnout zisku EBITDA 2-6 mil. USD , zatímco trh čekal 8,13 mil. Ve 4. kvartále by zisk EBITDA měl nadále růst, ale vzhledem ke ztrátám z první poloviny roku firma čeká za celý rok EBITDA -2 až -10 mil. USD , zatímco doposud čekala zisk 0-15 mil. USD . Nicméně výhled implikuje za 4Q EBITDA 12,5 mil. USD , což je v souladu s předchozími komentáři managementu, že by v závěru roku měla EBITDA na roční bázi dosáhnout cca 50 mil. USD . Výhled je tak slabší z pohledu ziskovosti na nejbližší období, ale dlouhodobé cíle zachovává. Management také nadále počítá s dvouciferným růstem tržeb v hlavním segmentu služeb v příštím roce.