Souhrn 6.8. - trhy se poněkud uklidnily, ale je otázka na jak dlouho, status quo obchodní války se totiž změnil, euro vrátilo včerejší posílení, ropa vyčkává, BCPP nakonec v červeném

12.h - PBOC trochu zklidnila situaci a trhy si berou zpět část včerejších ztrát, měny a ropa vyčkávají, BCPP hledá směr

Hlavní zprávy dne

Pražská burza dnes při téměř průměrné likviditě v samotném závěru dnes lehce oslabila.Evropské akciové trhy se po většinu dne držely v plusech, ale směrem ke konci dne se tyto výrazněji ztenčovaly. Hlavní roli sehrálo opět dění kolem čínského juanu a jeho interpretace trhy. V první polovině dne pozitivně působilo, že čínská PBOC stanovila tvrdší fixing oproti tržním odhadům. Ve druhé polovině dne se ale více prosazoval směr v tom smyslu, že každopádně celá pře přešla do jiné roviny, jež bude s velkou pravděpodobností déletrvající a to zřejmě až za výsledek amerických prezidentských voleb v příštím roce. To jinými slovy znamená také déleškodící v globálním měřítku. Čína zřejmě spekuluje, že s případným Trumpovým nástupcem by mohla být lepší řeč.Negativně na evropské trhy působí přicházející nová makra naznačující další ekonomické zpomalování.US trhy v průběhu svého dopoledního obchodování v lehkých plusech, jež korigují předchozí výraznější propady. Do jaké míry a zda jde jen o technickou korekci zatím není příliš zřejmé. Prestižní DJIA ale již poklesl do červených čísel. Euro vůči dolaru odevzdalo včerejší růst. Koruna euru podobně korigovala své včerejší oslabení. Ropa vyčkává na další vývoj všech hybných motivů. BCPP se po většinu dne držela v blízkosti včerejšího závěru, ale v samotním závěru dne poklesla do červených čísel. Hlavní zásluhu na tom měl lehký prodejní tlak na akciích ČEZ pramenící s největší pravděpodobností z prodloužení odstávky 2. bloku JEDU. Investoři v tomto ohledu mají zřejmě ještě loňské průtahy s jinou plánovanou odstávkou. Nedařilo se také domácím bankám.Předchozí korekci částečně korigovaly akcie Avastu.