Čína reaguje na rozhodnutí Bílého domu pozastavením dovozů zemědělských produktů z USA

Čínská státní media spekulují o tom, zda má smysl pokračovat v jednání s USA

Čínská vláda nařídila státním společnostem pozastavit nákupy zemědělského zboží z USA

Čínský juan prolomil hranici 7 juanů za dolar

Jednání na mrtvém bodě

Nový týden na trzích začal nervózně díky zprávám z Číny, kde tamní vláda podle deníku the South China Morning Post údajně zvažuje, zda má smysl pokračovat v dalším jednání se Spojenými státy poté, co americký prezident uvalil nová cla na zboží z Číny v objemu 300 mld. USD. Deník dále uvádí, že "Čína nemá žádnou touhu stát se předmětem vnitropolitického boje v USA, ale byla do tohoto boje zatažena". To zda budou jednání mezi Čínou a USA pokračovat tak nyní záleží jenom na dalším přístupu Spojených států a na tom, zda se rozhodnou Čínu i nadále vydírat.

Čínská vláda mezitím přišla s reakcí na rozhodnutí Bílého domu z minulého týdne, když požádala státní společnosti, aby zastavily dovoz zemědělského zboží z USA. Jedná se o jasnou odplatu a dobrou zprávu hlavně pro Brazílii, kam Čína přesměruje většinu svých dosavadních nákupů. Negativní dopad může mít toto rozhodnutí zejména na americké zemědělce a ceny zemědělských produktů v USA.

Trhy reagují

V reakci na dnešní zprávy by asi nemělo nikoho překvapovat, že korekce na trzích pokračuje. Asijské burzy uzavřely výrazně v červených číslech a podobně jsou na tom dnes také burzy v Evropě, které ztrácejí více než procento. Daří se naopak opět bezpečným přístavům v čele s americkými dluhopisy, jejichž výnosy u desetiletých splatností klesly už pod úroveň 1,8 %. V růstu pak pokračují také drahé kovy a japonský jen, který dál zpevňuje na většině z hlavních měnových párů.

USDJPY klesl pod klíčový support (oranžová) a v korekci pokračuje. Medvědi se nyní mohou zaměřit na další zajímavý target na ceně 104,7 USDJPY. Zdroj: xStation5