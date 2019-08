Perly týdne: Generační výměna dolehne na akcie, Dow teorie varuje a my máme miliardy po půdách

Ve světě…

Generační výměna dolehne na akcie: CNBC přináší rozhovor s Vincentem Deluardem z finanční společnosti FC Stone, který tvrdí, že firmy jako Facebook, Amazon, Apple, Netflix a Alphabet vykazují zpomalující tempo růstu. Jde přitom o „společnosti orientované na mileniány“ a současný vývoj „může prostě znamenat, že mileniáni již nejsou cool“ a „nové trendy už nenastavují tatíci s bříškem“. Tento „vrchol jedné generace“ sebou může přinášet i vrchol zmíněných akcií sdružených pod známou zkratku FAANG.

CNBC připomíná, že tržby zmíněných firem jako celku rostly v prvním čtvrtletí tohoto roku jen o 10,4 % a Netflix nedosáhl na očekávání v počtu nových uživatelů. Stratég se domnívá, že vrchol za sebou mohou mít i takzvané marihuanové akcie a příčinou by opět měla mít přicházející generační výměna. Oddělení mnoha firem se pak již podle něj začínají orientovat na „Generaci Z“. Deluard mimo jiné uvedl: „Mileniáni jsou obviňováni z toho, že zničili v podstatě všechno od diamantů až po pivo. Ale nedostává se jim uznání za dlouhý býčí trh, protože jejich poptávka táhla tržby firem jako jsou ty ve skupině FAANG“.

Deluard také připomněl skupinu akcií známou jako „Nifty Fifty”, která táhla nahoru celý trh na počátku sedmdesátých let. Vrcholu dosáhla v roce 1972, tedy v době, kdy generace Babyboom začala zakládat své vlastní rodiny. „Většina těch firem si vedla i nadále dobře, ale jejich akcie se předtím obchodovaly s vysokými násobky a zdecimoval je brutální medvědí trh sedmdesátých let“.

Dow Theory a další vývoj na trhu: Investiční společnost Schwab připomíná, že tomu je už více než 100 let, co „myšlenky Charlese Dowa vedly k vytvoření takzvané Dow Theory“. Ta v podstatě tvrdí, že další směr akciového trhu nastavuje index Dow Jones Industrial Average a Dow Jones Transportation Average. Schwab dodává, že takový pohled byl před sto lety bezpochyby relevantní, protože velká část americké ekonomiky se točila kolem akcií z těchto indexů. Má ale tato teorie relevanci i dnes?

Schwab tvrdí, že odpověď je kladná, i když samozřejmě nejde o jediný indikátor, který by investoři měli sledovat. Vývoj obou indexů pak shrnuje následující graf. Dow Jones Transportation Average zatím nedokázal dosáhnout nových maxim tak, jako Dow Jones Industrial Average:

Schwab v celkovém hodnocení současné situace klade důraz na vývoj obchodních sporů mezi USA a Čínou. Tvrdí, že pokud nedojde k jejich urovnání, projeví se to negativně na podnikatelské důvěře a také na důvěře spotřebitelů. Celkově pak společnost doporučuje „mírně opatrný přístup“. Investoři by „neměli opouštět loď“, ale Dow teorie nyní naznačuje, že možná je načase „vybrat část zisků“. „Trpělivost v investování a v životě je někdy těžká, ale Dow teorie nyní naznačuje, že právě trpělivost je nyní tím správným přístupem“, uzavírá Schwab.

Pivní velmoci a dovolenková deprivace: Eurostat přináší porovnání největších výrobců piva v EU. Na prvním místě je tradičně Německo s 21 % podílem, za ním se nachází Velká Británie s 12 % podílem a na třetím místě Polsko s 10 % podílem:

Následující graf z dílny Eurostatu porovnává evropské země podle toho, jaká část populace starší 16 let si v nich nemůže dovolit jednotýdenní dovolenou. Nejhůře na tom jsou v tomto ohledu domácnosti v Rumunsku, kde tento podíl dosahuje téměř 60 %. Průměr v celé EU dosahuje 28 %. My se s 21 % nacházíme znatelně pod ním. Ještě mnohem lépe na tom ale jsou v zemích jako je Švédsko, Lucembursko, či Dánsko:

… a u nás doma

Miliardy na půdách: Aktualně.cz přináší tento týden rozhovor s Janem Jelínkem z numismatického aukčního domu Macho & Chlapovič, Ten mimo jiné uvedl: „Šílenství kolem vydaných dvacek ohromně podpořilo numismatiku. Mnoho klientů mi říká, že v životě nevidělo tolik zájemců o mince jako v posledních dvou letech....ČNB v lidech nevědomky probudila skrytou duši československého sběratele minulého století. Lidé tehdy sbírali téměř cokoli od pivních tácků, známek, mincí, zápalkových krabiček až po etikety od sýrů. Jsme národ sběratelů“.

Jelínek také uvedl, že „odhady hovoří o tom, že se právě někde „po půdách“ ukrývá numismatický materiál za 40 miliard korun. Leckdy se mi stane, že mi člověk donese po prarodičích sáček s mincemi, kde je 98 procent mincí bezcenných. Ale čas od času se v tomto balíčku objeví pamětní stříbrné mince, rakousko-uherské deseti- nebo dvacetikoruny ze zlata, nebo dokonce svatováclavský dukát“.

Umyl most, má problémy: Aktuálně.cz si také všímá toho, že „po pěti dnech, kdy záhadně zmizelo graffiti z pilíře Karlova mostu, se serveru Seznam Zprávy přihlásil muž, který údajně za odstraněním nápisu z památky stojí. Sám se prý čištěním nápisů živí několik let a používá k tomu vysokotlaký proud horké páry. To, že by chtěl most poškodit nebo znevážit práci památkářů, odmítl. Podle Technické správy komunikací jeho zásah kulturní památku nijak nepoškodil“.

Čtrnáct dní, kdy se u Karlova mostu nic nedělo, prý muž považoval za mezní dobu, kdy lze nápis bez pozdějších následků odstranit. Rozhodl se proto na místo vyrazit a obhlédnout stav pilíře. Narazil zde však na památkáře, kteří v sobotu začali s odstraňováním nápisu. „Trochu mě překvapilo, že používali přípravky na bázi organických rozpouštědel. Protože naše zkušenosti hovoří o tom, že organická rozpouštědla nejsou nutná, pokud se použije technologie vroucí vysokotlaké vody spolu s působením páry a na základě toho jsme schopni sundavat graffiti bez použití chemie. Když jsem tady v sobotu byl a viděl jsem, že používají přípravek Graffiti Stop 2, který je to nejlevnější, co můžete koupit v každé drogerii, tak mě to překvapilo“, uvedl muž