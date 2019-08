O2 Czech Republic (Koupit, 12m cíl = 298 CZK) - Silná ziskovost a obrat v segmentu pevných linek (Komentář k výsledkům)

Firma překvapila slušnými výsledky na úrovni tržeb, které se pak pozitivně promítly skrz celou výsledovku. Reportovaná EBITDA marže se meziročně zvýšila o téměř tři procentní body a přesáhla úroveň 32 %. O2 Czech Republic rozšiřuje dostupnost rychlého připojení k internetu pomocí bezdrátové technologie, registruje rostoucí počet zákazníků a zároveň nadále drží striktní nákladovou disciplínu. Za největší překvapení považujeme vývoj v českém fixním segmentu, kde tržby oproti očekávanému poklesu vzrostly o téměř 7 %. Tržby se zvýšily i v českém mobilním segmentu a na Slovensku.

Hlavní trendy: (1) V rámci segmentů se nejrychlejší dynamikou překvapivě pochlubil český segment pevných linek, prostřednictvím kterého O2 CR utržilo 2,83 mld. CZK, tedy o 6,8 % více než v loňském druhém kvartále. Výrazným způsobem se pod tento výsledek podepsala placená televize s unikátním filmovým a sportovním obsahem, kde O2 registrovalo další nárůst zákazníků.Český mobil meziročně přidal 1,8 % a tržby přesáhly 5,06 mld. CZK. Tržby ve slovenském segmentu vzrostly o 4,8 % a činily 1,92 mld. CZK. Na Slovensku se dále zvýšil průměrný výnos na zákazníka díky rostoucí základně smluvních zákazníků a rozšíření a zkvalitnění portfolia poskytovaných služeb. (2) EBITDA meziročně rostla o 13,6 % na 3,15 mld. CZK. Velmi silná byla i marže, která činila 32,3 %, což znamenalo meziroční nárůst o 2,8 pb. Z poloviny se na tomto výsledku podepsal nový účetní standard IFRS16, bez něho by nárůst činil sedm procent a marže 30,4 %. V České republice činila EBITDA marže 30,0 % a na Slovensku 41,0 % (včetně IFRS16). (3)Pokles čistého zisku o 5,5 % byl ovlivněn především vyššími odpisy hmotného a nehmotného majetku (1,18 mld. CZK, +46,4 % y/y) v souvislosti s realizovanými investicemi a nákupem exkluzivních sportovních práv. I tak byl pokles oproti konsensu méně razantní. (4) Konsolidované investice za první pololetí letošního roku mírně přesáhly 1 mld. CZK, což je meziročně o téměř 23 % méně a jejich podíl na celkových výnosech představoval 5,5 %. Úroveň čistého dluhu vůči EBITDA se v polovině roku snížila na 0,5násobek oproti 0,7x ke konci prvního kvartálu. Střednědobý cíl managementu je 1,5násobek.

Dopad na předpovědi: Vývoj v segmentu pevných linek je určitě milým překvapením. Zda jde o první vlaštovku, která obrátí dosavadní klesající trend, si ale budeme muset počkat na výsledky v dalších kvartálech. Výstavba a rozvoj vlastní sítě na Slovensku by měla dále zlepšit hospodářské výsledky zejména díky nižším platbám za národní roaming. Patrné by měly být další úspory v oblasti IT. Profitabilitě by měly nadále přispívat výnosy z digitální televize, kvalitnější zákaznická základna a rostoucí přenos dat. Výše investic v letošním roce je velkou neznámou zejména s ohledem na chystanou aukci frekvencí. S tou jsme počítali v letošním roce, nicméně podle posledních informací bude spuštěna nejspíš až v lednu příštího roku. Souhrnná vyvolávací cena bude 6,3 mld. CZK. Každopádně loňský rok by měl být dle prohlášení managementu vrcholem investičního boomu. Pokudaukce proběhne až v příštím roce, mohly by se celkové investice k relaci k tržbám letos pohybovat v blízkosti managementem stanoveného cíle v rozmezí 5 až 6 %.

Dopad na cenu akcií a doporučení: Dnešní výsledky hospodaření hodnotíme pozitivně. Akcie v úvodu dnešního obchodování přidávají přes jedno procento. Společnost sice nenabízí žádný razantní růstový příběh, přesto obrat v segmentu pevných linek je příznivou zprávou. Věříme, že společnost je schopna dlouhodobě generovat slušnou ziskovost. Na současných cenách akcií je dle nás velmi zajímavý dividendový výnos 9,5 %. Akcie dle nás zůstávají fundamentálně podhodnocené, a proto nadále držíme nákupní doporučení s cílovou cenou 298 CZK za kus.

Rizika: Za největší riziko považujeme přísnější regulaci. Dalším je i výrazné posílení české koruny vůči euru, které by se promítlo na nižších tržbách ze slovenského mobilního segmentu vyjádřených v českých korunách. Příchod čtvrtého operátora by mohl tlačit na marže společnosti.

Očekávané události: Výsledky hospodaření za Q3 19 by měly být oznámeny na přelomu října a listopadu.