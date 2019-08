Passerinvest: Zlepšení výsledků a zařazení Nové Karoliny; kovenanty splněny

Realitní skupina Passerinvest Group zveřejnila hospodářské výsledky za r. 2018. Výnosy (hl. tržby z pronájmu) se meziročně zvýšily o 22 % na 942,6 mil. Kč. Hlavním faktorem za nárůstem tržeb je podle nás zařazení kancelářského projektu New Karolina Office Development v Ostravě do skupiny. K akvizici došlo v březnu 2018. Skupina rovněž v lednu 2018 akvírovala projekt BB C – Vila Domy v Praze-Michli. U tohoto projektu také společnost rozpustila opravnou položku ve výši 66 mil. Kč. Zařazení nových projektů do skupiny a rozpuštění opravné položky pomohlo k prudkému růstu provozního zisku ze 101,4 mil. Kč v r. 2017 na 190,1 mil. loni. Na finanční úrovni pomohl společnosti prodej minoritního podílu v projektu Passerinvest BBC 2, který byl proveden se ziskem vůči účetní hodnotě. Díky zlepšení provozní i finanční úrovně se čistá ztráta prudce snížila z -206,2 mil. Kč předloni na -27,5 mil. Kč v loňském roce. Podotýkáme, že čistá ztráta je u Passerinvest Group způsobena hlavně velkým objemem odpisů (loni 464 mil. Kč), jelikož české účetní standardy (CAS) vyžadují odepisování nemovitostí v rozvaze firmy. Tato pravidla zároveň neumožňují, aby se do zisku promítala rostoucí tržní hodnota nemovitostí. Čistá ztráta proto není hotovostní povahy. Výsledky hodnotíme celkově mírně pozitivně vzhledem ke zlepšení hospodaření na provozní i čisté úrovni.



Společnost rovněž oznámila, že k 31.12. 2018 plnila finanční kovenanty na své dluhopisy 5,25/2022. Zadlužení loan-to-value (LTV) dosáhlo 59 % (povoleno max. 82 %), vlastní kapitál činil 6,2 mld. Kč (požadováno min. 2,6 mld.) a podíl nájemného na dluhu společnosti činil 6,47 % (požadováno min. 4 %).