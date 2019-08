Na trzích díky novým clům roste averze k riziku

Shrnutí:

Americký prezident oznámil zavedení 10% cel na zbylý dovoz z Číny

Zároveň dodal, že cla může navýšit až na 25 %, trh čeká na jeho dnešní projev v souvislosti s obchodem s EU

Akcie ztrácejí, bondy a bezpečné přístavy rostou

Nová cla znovu ve hře

Americký prezident se včera večer rozhodl zasáhnout Čínu novou vlnou celních opatření na zbylý bezcelní dovoz zboží v objemu 300 mld. dolarů. Malá (jak zmínil ve Tweetu) cla budou dosahovat 10 % a vstoupí v platnost už začátkem příštího měsíce. Důvodem k uvalení cel jsou pomalá jednání s Čínou a skutečnost, že Čína není schopna dodržet údajný slib, podle kterého se zavázala, že navýší objemy dovozu zemědělských produktů (hlavně sójových bobů) ze Spojených států. Jak Trump dále uvedl, "před třemi měsíci jsme si mysleli, že máme s Čínou dohodu. Ta se ale bohužel rozhodla ji krátce před podpisem začít měnit". Co se Trumpa týká, dočkali jsme se dnes ráno informací, podle kterých by měl dnes promluvit na téma obchodních vztahů s Evropskou unií. Projev by se měl ale týkat dohody o obchodu s hovězím masem, kterou obě strany nedávno uzavřely. I tak se ale může Trump rozmluvit více i o Číně a trhy by si na něj proto měly dát i dnes velký pozor.

Trhy reagují nervózně

Reakce na Trumpovo vyjádření byla okamžitá, když se na trhy začala znovu vracet averze k riziku. Akcie se dostaly pod silný tlak a na výprodej USA dnes ráno reaguje podobně i Asie a Evropa. Dařilo se naopak dluhopisům, když výnosy u desetiletých splatností zamířily v USA zpět pod hranici 2 %. Z dalších bezpečných přístavů za sebou pak mají úspěšnou seanci drahé kovy, přičemž zlato už díky včerejšku kompletně zlikvidovalo ztráty, které nabralo po středečním zasedání Fedu. Silnou seanci za sebou pak na FX má hlavně japonský jen, který rostl na většině hlavních měnových párů. Za pozornost pak stojí také reakce na CNY, který oslabil a dostal se k úrovni 6,95 CNY za dolar. Bude nyní zajímaví sledovat, zda se Čína rozhodne CNY bránit, nebo mu umožní mírně slábnout tak, aby částečně kompenzoval negativní dopad dalších amerických cel.

Americké 10leté dluhopisy reagovaly na Trumpovo oznámení výrazným růstem. První větší překážku pro býky nyní vidíme v okolí ceny 131,8 USD. Zdroj: xStation5