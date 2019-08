Akcie týdne: United Parcel Service (UPS)

Shrnutí:

Akcie společnosti United Parcel Service UPS .US) výrazně vzrostla po zveřejnění hospodářských výsledků

Hospodaření se zlepšuje navzdory horšímu ekonomickému prostředí

Společnost zvyšuje svoji kapacitu přepravy

Management vidí pozitivní přínos transformačních procesů - automatizace

Akcie vzrostla výrazně nad střednědobou zónu rezistence

United Parcel Service (UPS.US) je jednou z největších doručovatelských společností ve Spojených státech. Její akcie mají za sebou období velmi slušných zisků. Hospodářské výsledky za druhé čtvrtletí byly hlavním důvodem růstu, když přestavily konkurenceschopnou společnost v období globální obchodní nejistoty. V této krátké analýze se podíváme na tento kvartální report a představíme si transformační proces společnosti.

Pokud se podíváme na hospodaření společnosti v posledních 20 letech, tak UPS utrpěla pouze jediný meziroční pokles tržeb – během globální finanční krize v roce 2009. Nicméně nesmíme přehlédnout, že po většinu let překonával růst tržeb společnosti také růst nominálního HDP – viz graf. Jedná se o dobrý indikátor pro cyklické společnosti. Zdroj: Bloomberg, XTB Research

United Parcel Service je v první řadě přepravní společností. Tyto společnosti jsou v prvé řadě považovány za cyklické, protože objem přepravy má tendenci výrazně klesat v době snížené ekonomické aktivity a naopak. Současné obchodní rozepře USA a Číny jsou pro UPS výraznou hrozbou. Navíc nebezpečí narostlo poté, co se čínská administrativa zaměřila na konkurenční FedEx – další americkou přepravní společnost, kvůli problémům v doručování do Číny. I když se má spíše za to, že se jednalo o umělé problémy vyvolané čínskou stranou kvůli americkému zákazu dodávek společnosti Huawei. Akcie UPS se od počátku roku pohybovaly nedaleko indexu S&P 500 a teprve v poslední době jej předehnaly. Ve dnech mezi 23. a 26. červencem jsme byli svědky nárůstu o více než 15 % v reakci na výsledky hospodaření.

Hospodářské výsledky za 2Q/2019 byly nad očekávání dobré. Společnost vykázala vyšší tržby i zisky než ve stejném období loni. EBIT vzrostl téměř o 21 % y/y i přes silnější americký dolar. Tržby dosáhly na 18,048 miliardy dolarů, což znamenalo meziroční růst o 3,4 %. Operativní zisk vzrostl ve všech segmentech – domácí USA, mezinárodní i v nabídkovém řetězci & dopravě. Navíc poslední kvartál byl nejvíce ziskový ve 111leté historii společnosti. Vedení společnosti vychvaluje transformační proces, který se postupně začíná vyplácet. Připomeňme si, že UPS plánuje automatizovat 80 % své sítě do konce roku 2019.

Marže společnosti byly v posledních dvou dekádách docela volatilní a nikdy se plně nevzpamatovaly z poklesu v roce 2007. Nicméně snižování operativních nákladů, a tedy zvyšování marží, je jedním z cílů transformačního procesu. Reporty hospodářských výsledků za první dva kvartály 2019 vykázaly další růst marží. Zdroj: Bloomberg, XTB Research

Rostoucí automatizace dovolí společnosti snižování operativních nákladů, nicméně to není jediným cílem transformačního procesu. Společnost také chce výrazně zlepšit třídící a přepravní kapacity, které ji umožní navýšit úspory z rozsahu. K navýšení třídící kapacity už UPS otevřela 3 nové třídící terminály v USA. Co se týká přepravní kapacity, chystá se společnost nakoupit 44 nových letadel v letech 2017-2022. Jen v letošním roce by se měla flotila UPS Airlines rozrůst o 11 nových letadel. Letadly UPS obsluhují přibližně 780 destinací po celém světě – nejvíce ze všech přepravců nákladů na světě.

Jistěže by se dalo namítat, zda je rozumné zvyšovat přepravní kapacitu v době, kdy globální ekonomika vykazuje příznaky zpomalování. Nicméně změna spotřebitelských trendů by měla umožnit společnosti růst i přes pokles růstu ekonomické aktivity. Hlavně e-commerce je více a více populární mezi hlavními zákazníky společnosti. Je obtížné si představit online nakupující zákazníky, kdyby neměli možnost doručení až do domu. Je pravdou, že některé společnosti jako Amazon se snaží přijít s vlastními dodávkovými službami, ovšem jedná se o velmi nákladný krok, který si mohou dovolit vyzkoušet jen ti největší. Menší společnosti naopak nemají mnoho jiných možností, než vyžívat služeb UPS nebo jejich konkurentů. Nedávno přidala společnost UPS do své sítě 78 tisíc pick up/drop off lokací společnost CVS Pharmacy, která provozuje největší lékárenskou síť v USA

UPS nemusí být nejlepší dividendovou společností, protože se je nebojí v nejistých dobách zmrazit. Nicméně se brání jejich snižování. Většinu doby za poslední dvě dekády byl její dividendový výnos vyšší, než průměrný výnos společností dvou širokých tržních indexů, kterých je součástí. Zdroj: XTB Research

Pokračující přechod zákazníků z tradičních obchodů do online světa by měl zmírnit negativní dopad potenciálního ekonomického zpomalení v USA pro doručovatelské společnosti typu UPS. Zároveň ovšem musí investoři počítat s krátkodobými výkyvy spojenými s jednáním o nové obchodní smlouvě. Přes poslední výrazný nárůst ceny mohou být akcie společnosti dobrou volbou. Nabízí dostatečný dividendový výnos, který je vyšší než nabízejí akciové indexy S&P 500 a Dow Jones Transportation Average. UPS vyplácela dvě kvartální dividendy ve výši $0,96 a projektuje dvě další ve stejné výši v druhé polovině roku. Celoroční dividenda by se tak dostala na $3,84. To by znamenalo nárůst okolo 5,5 % oproti roku 2018, což by znamenalo, že dividenda neroste pouze nominálně, ale také v reálných číslech. Inflace v USA se totiž pohybuje na přibližně polovičních úrovních.

Akcie společnosti UPS (UPS.US) vzrostla v posledních týdnech výrazně v reakci na velmi dobrý kvartální report. Akcie prorazila nad střednědobou zónu rezistence mezi $114-115. Úroveň $125 vidíme jako poslední důležitou rezistenci před překonáním historického rekordu v blízkosti úrovně $135. Zdroj: xStation5