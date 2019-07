Fed a pojistka uprostřed cyklu, která trhy neuspokojila

Americká centrální banka snížila vůbec poprvé od finanční krize úrokové sazby. Cut o 25 bazických bodů a následný komentář však byl pro některé tržní subjekty evidentním zklamáním. Tvrzení, že jde o „pojistku“ a „úpravu uprostřed cyklu“, se totiž neshodla s agresivní tržní predikcí dalšího snižování.

Z hlediska hodnocení vývoje americké ekonomiky platí, že stav trhu práce zůstává napjatý a že ekonomická expanze pokračuje mírným tempem. Tvorba nových pracovních míst je v průměru solidní a nezaměstnanost nízká. Spotřeba domácností se po poklesu ze začátku roku obnovila, investice podniků jsou ale slabé. Z hlediska inflace – celkové i jádrové – se ekonomika nachází pod inflačním cílem. Tržní inflační očekávání setrvávají na nízkých úrovních, ta měřená na základě šetření dlouhodobého výhledu se pak změnila jen mírně.

V souladu s cíli americké centrální banky (maximální zaměstnanost a cenová stabilita) a ve světle implikací globálního vývoje a jeho vlivu na výhled americké ekonomiky a nakonec i utlumených inflačních tlaků se měnový výbor rozhodl pro snížení sazeb o 25 bazických bodů, a to poměrem hlasů 8 ku 2. Dva členové měnového výběru dali přednost ponechání úroků beze změny.

Nadále platí, že výbor bude sledovat další vývoj a jeho vliv na ekonomický výhled a podle toho patřičně jednat tak, aby byla udržena expanze, silný trh práce a inflace poblíž cíle. Prognóza americké ekonomiky pak zůstává příznivá. Za rizika, která ji ohrožují, byl označen oslabující globální růst, obava z eskalace obchodních sporů a slabé inflační tlaky.

Guvernér Powell hned na začátku tiskové konference uvedl, že je potřeba se na aktuální snížení sazeb o 25 bodů nedívat jen jako na jeden osamělý krok. Je nutné vzít v potaz posun během celého roku.

„Ze situace zvyšování sazeb jsme se přesunuli do režimu vyčkávání až k tomu současnému. Dnešní snížení úroků je úprava uprostřed hospodářského cyklu,“ vysvětlil centrální bankéř. Cut o 25 bodů je tak v podstatě pojistkou proti sílícím rizikům výhledu ekonomiky směrem dolů, která, jak jsme již viděli, měla na americkou ekonomiku vliv, doplnil Powell. Vedle toho zároveň zdůraznil, že samotný výhled zůstává příznivý. Neexistují totiž důvody, proč by expanze nemohla dále pokračovat, řekl doslova.

Termín „úprava uprostřed cyklu“ je možné číst tak, že se Fed nenachází ve fázi, kdy by ho okolnosti tlačily k delšímu a intenzivnímu snižování sazeb. Současné opatření je tedy „pouhou“ reakcí nejen na vliv a existenci rizik výhledu americké ekonomiky, ale, jak Powell zmínil, i částečně na situaci na finančních trzích, které zejména obchodní spory vnímají velmi citelně.

Zda bude snižování sazeb v preventivním duchu pokračovat, bude záležet na příchozích datech a dalším vývoji, který bude Fed patřičně vyhodnocovat. Powell ale zároveň zdůraznil, že nikdy neřekl, že současná akce skončí pouze jedním snížením úroků.

Z reakce trhů je patrná nespokojenost spojená, jak již bylo zmíněno, s agresivnějším očekáváním. Americké akcie během vystoupení guvernéra Powella nabraly směr k nižším hodnotám, výnosová křivka se zploštila a dolar zpevnil pod support na úrovni 1,1100 za euro. I přes jestřábí vyznění jsme přesvědčeni, že Fed letos přistoupí k ještě jednomu snížení sazeb, které by mohlo přijít již v září. V příštích dnech tak budou trhy přehodnocovat původní predikce, pravděpodobně ve více opatrnějším duchu, než tomu bylo v předchozích týdnech. Vedle nejbližších dat do tohoto procesu nejspíše promluví i sami členové měnového výboru.

Vzhledem k dost citelné reakci trhů bychom se ale vůbec nedivili, kdyby se situace, alespoň částečně, vrátila směrem k hodnotám před tiskovou konferencí guvernéra Powella. V případě dolaru by to znamenalo návrat k úrovni 1,1100 EURUSD, případně těsně nad ni. K dalšímu posílení, a to citelně pod 1,1000 za euro, by dle našeho názoru byla potřeba například oproti predikci trhu výrazně lepší americká data. To může být otestováno například již tento pátek, kdy bude zveřejněna tvorba nových pracovních míst mimo zemědělství.

