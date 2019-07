Moneta: Projekce výsledků za 2Q

Moneta zveřejní výsledky za 2Q 2019 zítra před otevřením trhu. Na úrovni čistého zisku očekáváme meziroční růst o 1 % na 961 mil. Kč. Provozní zisk by měl pak růst výrazně rychleji (+6 % r/r). Růst úrokových výnosů by měl pokračovat v akceleraci (oček. +10 % r/r), podpořen 12% růstem objemu úvěrů bez selhání a ještě o něco rychlejším růstem klientských vkladů. Provozní náklady očekáváme na úrovni 1 217 mil. Kč (+9 % r/r). Meziroční nárůst je způsoben především vyššími odpisy vzhledem k nedávným investicím do IT a digitalizace. Podíl nesplácených úvěrů by měl dále mírně klesnout (oček. 1,9 %), k čemuž mimo jiné přispělo dokončení prodeje dalšího balíku nesplácených úvěrů. Mimořádný zisk z prodeje těchto úvěrů by měl být přibližně 65 mil. EUR. Rizikové náklady po očištění o zmíněnou jednorázovou položku by měly dosáhnout 57 b.b.



Celkově by Moneta měla opět představit silná čísla, a to především na provozní úrovni, kde profituje z růstu

úvěrového portfolia. Z našeho pohledu bude zajímavé sledovat komentáře k vývoji úrokových marží a případný pohled managementu na celoroční výhled v kontextu dosavadního vývoje. Z našeho pohledu je současný výhled na celoroční čistý zisk na úrovni 3,7 mld. Kč poměrně konzervativní a vidíme prostor pro jeho zvýšení.