Ranní GBP/USD - Středa 31.7.2019

Aktuální, ručně vyznačené, cenové hladiny na GBP/USD pro dnešní den. Neváhejte porovnat jejich relevantnost a funkčnost s hladinami z předešlých dnů.

Jistě jste se již setkali klasickými pivoty, cenovými úrovněmi, které si dříve v dobách "analogových" vypočítávali makléři přímo na burzovním parketu. Tyto pivoty jsou vypočítávány podle určitého vzorce.

Kdežto cenové úrovně, které vidíte v níže přiložených grafech, jsou vyznačeny ručně podle toho, jak se trh v minulosti již na těchto cenách choval. Proto mají delší časovou platnost než klasické pivoty. V grafu můžete vidět hlavní úroveň vyznačenou žlutou barvou, která je nejblíže aktuální ceny. Modře vyznačené úrovně jsou ceny, kterých by trh mohl dosáhnout v případě vzestupné tendence. A jak již tušíte, červeně vyznačené úrovně jsou ceny, kterých by trh mohl dosáhnout v případě sestupné tendence.



GBP/USD - jak to bylo předchozí obchodní den

Graf GBP/USD., timeframe m15

Po včerejším brzkém ranním propadu se libra vůči dolaru ustálila v pohybu do strany a při tom se nejméně pětkrát dotkla supportní zóny na 1,2150 USD za GBP. Zajímavostí je, že do sedmé hodiny ranní byla range více jak 100 pips.



GBP/USD - cenové hladiny pro dnešní den

Graf GBP/USD., timeframe H1

Dnes dojde k dvěma extra důležitým událostem a obě přijdou z USA. Ve 14:15 vyhlášení ADP reportu o zaměstnanosti. Ale tím hlavním bude ve 20:00 rozhodnutí FEDu o úrokových sazbách a o 30 minut později jejich tisková konference. Do té doby tedy zřejmě trhy budou bedlivě vyčkávat a po vyhlášení by mohla nastoupit větší volatilita. Mr. Trump na FED tlačí, protože si přeje slabší dolar a levné peníze, které by proudily do akcií a zvedaly jejich cenu. To je pro USD nevýhodné postavení, ale britská měna je na tom zatím díky politické situaci v Británii podstatně hůře, takže nálada na tomto měnovém páru je jasná. Dejte si však pozor na turbulence, které dnes mohou vzniknout.

UPOZORNĚNÍ: Informace v tomto článku slouží pouze ke studijním účelům a v žádném případě nejde o investiční doporučení.