Ranní komentář: Dolar i americké indexy zatím drží pozice, dnes zasedá Fed

Úterní seance přinesla mírnou korekci na indexy v USA a větší korekci na indexy v Evropě, kde výsledková sezóna nabídla několik zklamání. Většina ostatních finančních aktiv je ale i tak ve spíše vyčkávacím režimu, vzhledem k tomu, že nás už dnes čeká důležité zasedání americké centrální banky. Ta by měla večer snížit sazby a nabídnou jasnější pohled na jejich další vývoj minimálně do konce letošního roku. Trh přitom počítá s tím, že dnešní snížení sazeb nebude poslední, a to i přes stále relativně slušná data, která z USA přicházejí.

Dnešní fundamenty: