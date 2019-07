Market Alert: 3 největší vítězové snížení sazeb FEDu

Tuto středu nás čeká jedno z nejočekávanějších rozhodnutí centrálních bank. Obecně se očekává první snížení úrokových sazeb v USA v tomto desetiletí. Na jaké trhy by se investoři měli zaměřit? Co od FEDu můžeme očekávat? To si nastíníme v této analýze:

FOMC se chystá snížit své úrokové sazby o 25 bodů

Mezi výherci uvolňování měnové politiky patří Zlato, US500 a BUND10Y

Rozhodnutí: snížení o 25 bodů a co bude dál?

FED zveřejní své rozhodnutí o nastavení sazeb ve středu ve 20:00. S nastavením sazeb bude zveřejněn i doprovodný komentář a následná tisková konference ve 20:30. Trh si je téměř jistý, že dojde ke snížení úrokových sazeb o 25 bodů. Šance na větší snížení (o 50 bodů) jsou méně pravděpodobné s ohledem na poslední makroekonomické statistiky (poslední data z trhu práce a HDP). Naopak ponechání klíčových úrokových sazeb by bylo hodnoceno jako politické zklamání, čemuž se FED zajisté bude chtít vyvarovat. Protože se všeobecně snížení sazeb očekává, tak reakce trhu bude hlavně záviset na výhledu budoucích politických kroků, což se může během tiskové konference objasnit. Můžeme se tak dočkat komentáře šéfa FEDu Powella, že snížení sazeb je jednorázové, nebo naopak může Powell svým komentářem otevřít dveře k dalšímu uvolňování měnové politiky. Trhy potichu doufají, že tomu tak bude. Pokud ano, tak stojí zato svoji pozornost zaměřit na následující 3 trhy:

Zlato

Drahé kovy, jako je zlato, stříbro nebo platina, jsou jasnými výherci expanzivní měnové politiky. Nižší úrokové sazby činí mnoho bezpečných alternativ ke zlatu (zejména hotovost) méně atraktivní. Fed navíc vybízí ostatní centrální banky, aby jednaly podobně, a právě mnoho investorů vidí drahé kovy jako místo, kde se lze schovat před „papírovými penězi“. Cena zlata od posledního zasedání FOMC vzrostla o 6 % a trh se zdá technicky poněkud překoupen, ale se snížením úrokových sazeb by měly být jakékoli výprodeje pouze krátkodobé.

Dva minulé cykly uvolňování měnové politiky pomohly výrazně k nárustu ceny zlata. Zdroj: xStation5

US500

Fed je nepopiratelným důvodem, proč jsou americké akcie téměř na historických maximech. US500 získal od posledního zasedání FOMC přes 3 % navzdory slábnoucí globální ekonomice. Avšak ne všechny akciové indexy dosáhly podobné výkonnosti. Klíčová otázka zní, zdali může politika Fedu sama o sobě stimulovat trhy výš a výš? Hodně bude záležet na samotné ekonomice. V 90. letech S & P500 prudce vzrostl z 20 % (1995) na 35% (1998) během roku od prvního snížení, když si americká ekonomika vedla dobře, ale v letech 2001 a 2007 poklesl S & P 500 o více než 20 %. V těchto případech snížení úrokových sazeb stejně ekonomické recesi nezabránilo.

Snížení úrokových sazeb je považováno za pozitivní efekt pro růst akcií, pokud …. nenásleduje recese, jak, jako tomu bylo v letech 2001 a 2007. Zdroj: XTB Analytický tým

BUND10Y

Pokud FED sníží své sazby, tak to může pozitivně působit pro německé 10leté dluhopisy! Jak je to možné? Uvolnění měnové politiky Fedu může připravit cestu dalším centrálním bankám, aby také začali s expanzivní politikou. ECB bude s velkou pravděpodobností patřit právě mezi tyto centrální banky. Vzhledem k tomu, že ECB již má záporné úrokové sazby, investoři mohou sázet na to, že banka znovu zavede své programy na nákupy aktiv.

Signál uvolněně politiky ze strany Fedu může pomoci rostoucímu trendu na BUND10Y. Zdroj: xStation5