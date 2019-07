MONETA Money Bank (Koupit, 12m cíl = 97 CZK) - Provozní výkonnost je důvodem slušných výsledků za Q2 19 (Odhady výsledků)

Den zveřejnění: čtvrtek, 1. srpna 2019

Očekávané výsledky hospodaření: Předpokládáme, že zavedená říjnová opatření centrální banky budou mít na dynamiku poskytnutých úvěrů jen minimální dopad. Očekáváme, že Moneta opět růstem ve své úvěrové aktivitě zejména v retailovém segmentu výrazně předčila trh. Zde počítáme s nárůstem úvěrů o téměř 19 % meziročně. V korporátním sektoru předpokládáme prakticky jejich stagnaci. Postupné zvyšování úrokových sazeb ze strany ČNB se pozitivně promítá do rostoucího čistého úrokového výnosu (+10,9 %). Přestože by vyšší sazby měly znamenat i nárůst čisté úrokové marže, myslíme si, že vlivem obrovského nárůstu úvěrového portfolia k žádnému dramatickému zvyšování docházet nebude. Za Q2 19 ji tak očekáváme na úrovni 4,0 % (3,9 % ve Q2 18 i ve Q1 19). U čistého výnosu z poplatků a provizí očekáváme růst o 4,6 %. Výsledky budou ovlivněny dalším prodejem úvěrů v selhání. Ve Q2 19 banka prodala portfolio v objemu 0,6 mld. CZK s přibližným ziskem před zdaněním ve výši 65 mil. CZK (173 mil. CZK ve Q2 18). Provozní náklady čekáme na podobné úrovni jako vloni, když výrazný nárůst odpisů a amortizace majetku by měl být kompenzován úsporami v administrativních a personálních nákladech. Čistý zisk by měl meziročně vzrůst o 12 %, když důvodem jsou úrokové i neúrokové výnosy. Letos očekáváme vyšší efektivní míru zdanění.

Srovnání s konsensem: Naše odhady jsou srovnatelné se zveřejněným konsensem na úrovni vykázaného celkového provozního výnosu. Jsme však většími optimisty ohledně úspor nákladů.