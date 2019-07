29. července: Tohle potřebujete vědět nejen o pondělním obchodování na amerických burzách

Akcie v USA zahájily týden smíšeně. Investoři se nyní zaměří na zasedání Fedu a na signály pokroku v obchodních jednáních mezi USA a Čínou. Ke ztrátám technologického indexu přispěly hlavně firmy Amazon.com a Facebook.

Index Dow stoupl o 0,11 % na 27 221,35 bodu, širší index S&P 500 klesl o 0,16 % na 3 020,97 bodu a index technologického trhu Nasdaq Composite se snížil o 0,44 % na 8 293,33 bodu. Index volatility VIX vzrostl o 5,51 % na 12,83 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se snížil o jeden bazický bod na 2,06 %.

Investory čeká nabitý týden. Kromě jednání o obchodu a zasedání Fedu zveřejní téměř třetina firem z indexu S&P 500 výsledky hospodaření za druhé čtvrtletí.

Fed by měl podle očekávání ve středu snížit základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu. Bylo by to první snížení úroků od finanční krize. Snížení ovšem má být pouze pojistkou a ochránit americkou ekonomiku před globálními nejistotami a obchodním tlakem.

Se ztrátou skončilo devět z 11 velkých sektorů, které jsou součástí indexu S&P 500. Největší propad zaznamenaly výrobci spotřebního zboží a firmy z oblasti komunikačních služeb. Prudce stouply akcie farmaceutické firmy Mylan (+12,57 %) po zprávě, že se sloučí s divizí Upjohn firmy Pfizer (-3,81 %). Akcie Pfizeru naopak klesly, protože firma zhoršila výhled zisku a příjmů za celý letošní rok.