Co je svíčkový graf a jeho význam pro obchodování

Pokud jste již udělali pár obchodů na krypto směnárnách, svíčkový graf jste určitě viděli. Víte ale, co je svíčkový graf a jaký je jeho význam pro obchodování? Důležité pro obchodování je mít o trhu udělaný přehled, a právě k tomu mohou svíčky dopomoci. V tomto článku vám více přiblížíme jejich význam pro obchodování na trhu.

Svíčkový graf a obchodování

Svíčkový graf je soubor „sloupců“ – takzvaných svíček. Svíčky „Doji“ vznikly už před více než 300 lety a používají se dodnes pro jejich jednoduchost a vypovídací schopnost. Známe dvě základny svíčky, a to medvědí (červenou) a býčí (zelenou) svíčku. Samotné svíčky používají obchodníci i jako signál pro jejich obchodní strategie.

Typy svíček

Než začnete „číst“ grafy a jejich formace, musíte znát jednotlivé svíčky a jejich význam. Doji a marubozu jsou pravděpodobně nejpopulárnější svíčky, které se objevují ve více formacích. Proto si je vysvětlíme předtím, než se pohneme k více specifickým formacím.

Doji svíčky

Doji svíčky jsou důležité, protože samy o sobě poskytují mnoho informací a vyskytují se v několika důležitých formacích ve svíčkových grafech. Doji se vytvoří, když je otevírací cena instrumentu prakticky stejná jako zavírací cena. Délka horního i dolního stínu se může lišit a výsledná svíčka může vypadat jako kříž, obrácený kříž nebo znaménko plus. Samy o sobě jsou doji svíčky neutrální formací. Jakýkoliv sklon k býčímu nebo medvědímu trendu je založen na předchozí price action a příštím potvrzení. Existuje však mnoho typů svíček doji – záleží ??na jejich tvaru.

Doji s krátkým tělem – Tato svíčka naznačuje silný souboj kupujících a prodávajících, přičemž ani jeden z nich nemá větší sílu cenu ať už zvednout nebo snížit. Proto má tato svíčka krátké stíny (shadows) a tenoučké tělo, které znamená, že tento časový úsek se cena uzavírá tam, kde začala. Long legged Doji – Tato svíčka má téměř stejné stíny nahoře i dole. Odráží velkou nerozhodnost trhu v daném okamžiku. Po poměrně velkém růstu i poklesu cena končí tam, kde začala. Dragon Fly Doji – Dragonfly doji jsou open, high a close blízké a low vytváří delší spodní stín. Výsledná svíčka vypadá jako „T“ s delším nižším stínem a horním stínem. Dragonfly doji naznačují, že prodejci ovládali obchodování a v průběhu času snížili cenu. Do konce časového úseku kupující potlačili cenu zpět na úvodní úroveň. Gravestone Doji – Gravestone doji se tvoří, když open, low a close jsou stejné a high vytváří dlouhý horní stín. Výsledná svíčka pak vypadá jako obrácené písmeno „T“ s dlouhým horním stínem a žádným spodním stínem. Gravestone doji naznačují, že kupující dominovali obchodování a během časového úseku zvýšili cenu. Avšak ke konci se prodávající zase vrátili na původní open pozici.

Marubozu svíčky

Pro svíčkový graf je marubozu stavebním pilířem. Může pomoci potvrdit sílu kupujících nebo prodávajících. Marubozu nemá žádný stín a nejvyšší cena a nejnižší cena je reprezentována otevírací a zavírací cenou. Rostoucí marubozu se zformuje, když otevírací cena je zároveň i nejnižší cenou a zavírací cena je nejvyšší cena. To znamená, že kupující ovládli pohyb ceny od prvního až po poslední obchod. Klesající marubozu se formuje, když otevírací cena je rovná nejvyšší ceně a zavírací cena nejnižší. To znamená, že prodávající ovládli pohyb ceny od prvního až po poslední obchodování.

Marubozu s dlouhým tělem – Dlouhé tělo, ať už býčích nebo medvědích svící, naznačuje velkou kupní / prodejní sílu, kterou daná skupina v tom momentě má. Zatímco dlouhé zelené svíčky jsou obecně vzestupné, hodně závisí na jejich pozici v rámci širšího technického obrazu. Po delším poklesu mohou dlouhé zelené svíčky označit potenciální bod obratu nebo úroveň supportu. Pokud je nákup po dlouhém čase příliš agresivní, může to vést k nadměrnému vzestupu. Na druhé straně dlouhá červená svíčka může znamenat paniku v řadách investorů a mohou následovat takzvané „panic sells“, které jsou stále častější. Marubozu s krátkým tělem – Tyto svíčky ukazují, že trh buď roste, nebo klesá, daná strana ale má jen malou převahu a vše je poměrně otevřené. Čím kratší tělo má svíčka, tím menší dominanci má daná strana

V následujícím článku si povíme něco více o svíčkových formacích, jejich významu a užitečných signálech pro obchodování, které se z nich dají číst.

