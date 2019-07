Ropa zůstává dál v blízkosti 63 dolarů za barel

Na ropném trhu vládne i nadále prázdninová nálada, která ukotvila cenu ropy Brent do těsné blízkosti 63 dolarů za barel. Výraznější vzrušení by trh mohl zažít dnes, kdy přijdou na řadu data k aktivitě amerických producentů. Ta klesá poslední tři týdny v řadě (aktuálně je počet aktivních vrtných souprav 779) a pokračování tohoto trendu by přece jen mohlo nahlodat přesvědčení některých tržních hráčů o neutuchající expanzi americké těžby břidlicové ropy