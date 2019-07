Politico: Cla na evropská auta mohou přijít v únoru, záležet bude i na sporech USA s Čínou

Je tomu rok, co americký prezident Donald Trump a šéf Evropské komise Jean-Claude Juncker hovořili o nové fázi vzájemných vztahů a podle Politica toho z ní už moc nezbylo. Washington se zabývá francouzským plánem na zdanění digitálních služeb a tlačí na Evropu, aby omezila vazby s Íránem. Brusel varuje, že Američané již brzy uvalí cla na evropské zboží v hodnotě 25 miliard dolarů. A někteří evropští diplomaté se dokonce domnívají, že Trump v listopadu naplní své hrozby a uvalí cla i na dovozy evropských automobilů.



Ve srovnání s loňskem tak počet obchodních sporů vzrostl a Gary Hufbauer z Peterson Institute for International Economics se domnívá, že výhled povzbudivý není. Americký prezident je podle něj hluboce přesvědčen, že Spojené státy byly po dlouhé roky zneužívány a Evropa by nyní měla jednostranně ustupovat. Přesvědčil o tom také řadu Američanů a věří, že konfrontace s jinými zeměmi mu přinese politické body.





Trump opakovaně tvrdí, že chce snížit obchodní deficit s EU, který dosahuje 169 miliard dolarů . A americký velvyslanec v EU Gordon Sondland minulý čtvrtek řekl, že Brusel se může připravit na „méně stížností a více akce“. Americká vláda má podle něj celou řadu nástrojů, „které by měly přímý dopad na její evropské přátele.“ Jeho komentáře podle Politica odrážejí „rostoucí frustraci nad evropským negativním postojem vůči americkým požadavkům v oblasti obchodu“.Vzájemná jednání zatím komplikují vstupní požadavky. Spojené státy například požadují, aby se hovořilo i o zemědělských produktech, zatímco EU, a zejména Francie, to kategoricky odmítají. Rostou ovšem i tenze v samotné EU, protože Německo na rozdíl od Francouzů prosazuje větší flexibilitu v jednání s cílem vyhnout se za každou cenu clům na dovozy automobilů . Ty by na jeho ekonomiku dolehly velmi tvrdě a mohly by ji dokonce poslat do recese. Německý ekonom Jürgen Matthes se přitom domnívá, že v nejasné situaci je na základě vývoje konfliktu mezi USA a Čínou rozumnější předpokládat, že Trump půjde cestou konfrontace.Hufbauer považuje za nejpravděpodobnější, že hrozby ze strany Spojených států budou stále hlasitější a vše může skončit 10% cly uvalenými na evropské automobilové exporty od února příštího roku. Pak budou následovat další hrozby zvýšení cel, které budou mít za cíl také zvýšení popularity amerického prezidenta před dalšími volbami . Podle některých názorů se ale americká vláda bude snažit vyhnout souběžnému konfliktu s Čínou a EU.Zdroj: Politico